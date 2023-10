Uomini e Donne anticipazioni 5 ottobre: lite tra Silvio e Donatella, scatta un bacio

Le anticipazioni della puntata del 5 ottobre di Uomini e Donne rivelano che si continuerà da dove si è interrotta la puntata scorsa. In particolare, dopo il ballo tra Manuela e Carlo, Maria De Filippi chiederà loro se hanno chiarito. Successivamente, poi, si passerà ad altro.

Nello specifico, vedremo che si parlerà dell’uscita tra la tronista e l’altro corteggiatore Michele. In seguito, poi, si passerà ad altro. Al trono over ci sarà una discussione molto accesa, mentre tra i giovane scatterà un bacio.

Anticipazioni trono classico puntata 5 ottobre: baci e chiarimenti

Nel corso della puntata del 5 ottobre di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi chiederà a Manuela di proseguire a parlare del suo trono e chiamerà al centro dello studio anche Michele. Tra i due ci sono state delle incomprensioni nella scorsa puntata, ma ora tutto sembrerà molto più disteso. Dopo l’esterna, infatti, ci sarà un chiarimento anche per loro. Restando sempre in tema di trono classico, poi, vedremo che sarà chiamato al centro dell’attenzione anche Brando.

Il ragazzo sta conoscendo diverse ragazze, tuttavia, con una in particolare si è trovato molto bene. In studio, infatti, verrà mandata in onda l’esterna tra lui e Beatriz. Dopo alcune incomprensioni, finalmente anche loro faranno la pace. Per suggellare il tutto, si scambieranno anche un bacio molto passionale. In studio, ovviamente, non si potrà non parlare di questo.

Scenate e liti nella puntata di oggi di Uomini e Donne

Brando, nel frattempo, sta uscendo anche con un’altra ragazza di nome Silvia. Anche tra loro le cose stanno andando bene, anche se la loro conoscenza è ancora agli albori. Durante la puntata del 5 ottobre di Uomini e Donne, poi, vedremo anche che il tronista deciderà di eliminare una corteggiatrice. La ragazza è di Napoli e non prenderà affatto di buon grado la cosa. Ad un certo punto, infatti, darà luogo ad una scenata che lascerà tutti senza parole.

Tornando al trono over, invece, dopo aver assistito al brutto colpo per Gemma Galgani, la quale purtroppo si è trovata a dividere Maurizio con un’altra donna, si parlerà anche di altro. In particolare, saranno chiamati al centro dell’attenzione Silvio e Donatella. I due si stanno conoscendo ma, a quanto pare, le cose non stanno andando esattamente nel modo sperato. Proprio per tale motivo tra loro scoppierà una discussione molto accesa.