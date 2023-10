Un posto al sole, lo sapete che è possibile soggiornare a Palazzo Palladin? Incontro con il cast e prenotazione, i dettagli

Tutti coloro che seguono Un posto al sole sicuramente almeno una volta nella vita, hanno sognato di visitare e perché no, vivere, i luoghi della loro soap opera preferita. Un sogno che gli amanti di questa serie però possono realizzare: Palazzo Palladini – in realtà Villa Volpicelli – edificio seicentesco che sorge a Posillipo, affacciato sul Golfo di Napoli, è infatti arrivato su Airbnb, il famoso portale di case vacanze in affitto.

Due fortunati fan potranno infatti dormire una notte in una stanza del prestigioso palazzo che, da un quarto di secolo, fa da sfondo alle vicende dei suoi inquilini e dei loro amici e conoscenti. A partire dal 17 ottobre, infatti, Villa Volpicelli sarà prenotabile, per una sola notte e per due ospiti, su Airbnb, nella categoria “Dimore storiche in Europa”. Ma vediamo insieme i dettagli

Due fan potranno dormire a Palazzo Palladini: incontro con il cast e tour del set di “Un Posto al Sole”

La prima cosa da dire è che si tratta di un progetto speciale messo in campo dal famoso portale di case in affitto assieme alla Rai . Purtroppo, l’unica cosa negativa è che tale sogno potrà essere realizzato solo da due fan della soap opera e non da tutti quelli che vorrebbero visitare il noto palazzo e magari passarci una notte.

Altra grande notizia che sicuramente renderà felicissimi i fortunati è che chi andrà a fare il check-in, si ritroverà accolto dall’attore Patrizio Rispo – che nella fiction interpreta Raffaele Giordano, il portinaio di Palazzo Palladini. Gli ospiti assieme all’attore avranno l’opportunità di godersi un aperitivo nella nota Terrazza ma anche di scambiare 4 chiacchiere con uno dei protagonisti della serie. Infine, Rispo indicherà a questi ultimi anche i punti di interesse da visitare in città.

Villa Volpicelli arriva su Airbnb

Insomma, chi vorrebbe visitare e dormire nel famoso Palazzo Palladini non può non dimenticare questa data, 17 ottobre. La coppia che si aggiudicherà la camera oltre a poter incontrare Rispo e a scambiare chiacchiere con l’attore avrà incluso nel prezzo anche una pizza.

La cena sarà inclusa per due in uno dei locali della città e fare un tour dei set di “Un Posto al Sole”. Infine, si concluderà con una colazione recapitata al momento del check-out da una delle più note pasticcerie della città.