Uomini e donne, anticipazioni oggi 5 ottobre 2023: il tronista la combina grossa, primi screzi per una coppia

Oggi giovedì 5 ottobre 2023 va in onda il quarto appuntamento settimanale con Uomini e donne. Largo spazio oggi dedicato ai giovani. Dopo aver visto Gemma al centro studio assieme a Maurizio e dopo che Roberta praticamente è impazzita alla sola vista del suo nuovo corteggiatore ecco che Brando e Cristian continuano il loro percorso e… a litigare per Beatriz.

Ma non solo, anche Silvio e Donatella hanno avuto la loro prima discussione tanto che tra i due sembra ormai esserci una profonda rottura. Ma vediamo insieme nel dettaglio tutti i passaggi

Uomini e donne oggi: scatta il bacio tra Brando e Beatriz

Dopo aver messo da parte le loro incomprensioni e dopo aver chiarito alcuni punti, Brando e Beatriz decidono di proseguire la loro conoscenza. I due ragazzi si sono talmente lasciati andare in esterna che alla fine è scoppiato un bacio appassionato. Una novità che purtroppo non viene gradita in studio, in particolar modo dalle altre corteggiatrici di Brando.

Infine, il tronista decide di eliminare una ragazza tra le sue pretendenti e la sua reazione ha lasciato davvero di stucco. Nemmeno i presenti hanno capito il motivo di tanto clamore e tanta gelosia, dato che tra i due non c’è mai stato nulla. Insomma, una vera e propria scenata “ridicola”

Spoiler 5 ottobre: Primo litigio tra Silvio e Donatella

Anche Manuela si è lasciata andare ad alcune confidenze. La tronista dopo alcuni screzi con Michele nelle scorse puntate è apparsa più serena e accomodante nei suoi riguardi. Infine, pare che tra Silvio e Donatella si sia rotto qualcosa. I due over che fino a pochi giorni fa sembrano davvero in sintonia hanno avuto un forte litigio in studio.

Dopo la notte di passione e l’esclusiva, qualcosa nella loro conoscenza non sarebbe andata bene. A deludere la donna un comportamento del cavaliere che non le è andato proprio giù. Alla fine però entrambi sono riusciti a trovare un punto di incontro e andare avanti.