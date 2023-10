Vi ricordate di Samanta Curcio di Ued? Ad oggi “sente” un cavaliere del trono over

Vi ricordate della prima tronista Curvi di Uomini e donne? Ecco chi sente oggi dopo la partecipazione al dating show

Chi ha seguito Uomini e donne negli anni passati sicuramente si ricorderà della giovane e bella tronista Samantha Curcio. Durante la sua partecipazione al programma, la ragazza salernitana aveva mostrato interesse verso Gero, attuale cavaliere del parterre over.

In un’intervista per Lollo Magazine su Instagram, Samantha ha rivelato il suo rapporto attuale con Gero e ha commentato la sua conoscenza con Angelica. Ma non solo, la Curcio non ha nemmeno escluso un suo ritorno in televisione.

Samantha Curcio e la conoscenza con Gero: I due si sentono!

Samantha afferma che aveva una buona intesa con Gero, ma lui non era pronto per una relazione e lei crede che il contesto del programma non fosse adatto a lui. Oggi sono amici e si sentono di tanto in tanto in virtù di amici in comune. Non è chiaro se Samantha sia ancora interessata a Gero, ma lei stessa specifica che sono solo amici.

Inoltre, Samantha afferma che il programma non è il posto giusto per una persona come Gero. Insomma, non si esclude che la ragazza possa ritornare nel parterre magari per corteggiarlo! Del resto non è nemmeno la prima volta che una cosa simile accade nel format.

Samantha pronta a tornare in tv: ecco dove

Samantha parla anche della sua esperienza come tronista, esprimendo un rimpianto per quanto accaduto. La ragazza ha precisato che durante il suo percorso ha dato il peggio di se e che le dispiace molto per come sia finita con Alessio. Al ragazzo vuole molto bene, e le augura il meglio.

Nello stesso tempo ha detto la sua anche sui nuovi tronisti, ammettendo che non la fanno particolarmente impazzire. Le piace invece Manuela, in quanto la vede una ragazza decisa e molto determinata. Infine, ha ammesso che le piacerebbe partecipare a programmi come Tale e Quale Show, Pechino Express e L’Isola dei Famosi, poiché ama il canto fin da bambina.