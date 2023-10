Un posto al sole, anticipazioni venerdì 6 ottobre 2023: Marina in pericolo, Michele ripensa a Silvia

Ultimo appuntamento con Un posto al sole, almeno per quanto riguarda questa settimana. La serie televisiva in onda da più di 25 anni nel nostro paese continua il suo successo e grazie agli spoiler possiamo svelare cosa vedremo nell’appuntamento del sei ottobre Marina ha fatto ad Ida un’allettante proposta, così si convince che è giunto il momento di vendicarsi a tutti i costi della storica rivale.

Intanto, Michele non ha ancora superato la separazione con Silvia, la quale invece si sta preparando a ricevere una notizia decisamente inaspettata. Intanto, Guido continua ad aiutare Gerry

Un posto al sole anticipazioni 6 ottobre 2023: Lara mette in atto un nuovo piano contro Marina

Nel corso dell’episodio dei sei ottobre vedremo Ida fare un passo indietro verso Marina e Roberto e tutto per colpa di Lara. La donna era propensa ad accettare la proposta della Giordano ma purtroppo la Martinelli è riuscita a farle cambiare idea. Infatti, con le parole della bionda che le risuonavano nella testa era addirittura disposta a scappare via con il bambino, ancora una volta.

Nello stesso tempo però la manager è riuscita a farle cambiare idea e a convincerla a restare. Ed ecco che Lara capito tutto, si è resa conto che è arrivato il momento di agire: Marina adesso deve fare attenzione.

Anticipazioni Michele ancora innamorato di Silvia

Intanto, Michele e Silvia si sono detti addio ma sembra che per lo speaker le cose non siano del tutto facili. Il Saviani potrebbe non aver ancora superato la separazione dalla Graziani. Intanto, Silvia sta per ricevere una bella notizia.

Le anticipazioni di un posto al sole ci fanno sapere ancora che Guido non è affatto d’accordo con il modo in cui Bice tratta Gerry, poiché vederla comportarsi così con lui risveglia dei traumi del passato. E mentre Mariella si domanda il perché del suo comportamento bizzarro, il Del Bue è più determinato che mai ad agire, provando ad aiutare il bambino.