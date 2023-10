Oroscopo 9 ottobre 2023: Cancro in bilico, Capricorno coraggiosi

Le previsioni dell’oroscopo del 9 ottobre invitano i Gemelli ad impegnarsi allo scopo di avere ambizioni e traguardi da raggiungere. I Sagittario sono un po’ pensierosi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non è mai troppo tardi per cambiare idea. Nel momento in cui ci si rende conto di aver commesso un errore bisogna ravvedersi. In ambito sentimentale si apriranno nuove strade. Abbiate gli occhi ben aperti.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 9 ottobre vi invitano a mettere da parte l’orgoglio. Se avete avuto delle discussioni con una persona cara, è importante rimediare. Nel lavoro ci vuole più determinazioni.

Gemelli. Credete di più nelle vostre possibilità. Se avete delle ambizioni, cercate di raggiungerle, costi quel che costi. Se, per contro, vi sentite un po’ spaesati, cercate di trovare nuovi stimoli e ispirazioni.

Cancro. Siete un po’ in bilico a causa della forte divergenza che avete in questo periodo tra la mente e il cuore. Cercate di mantenere la calma e di non prendere troppo di petto le persone a voi care.

Leone. Non siate troppo irruenti. Spesso nella vita è necessario fermarsi un attimo per cercare di fare un po’ di ordine. In amore, invece, potete concedervi il lusso di agire di istinto.

Vergine. Quando vi trovate dinanzi delle scelte complicate andate in tilt. In questi casi, è necessario prendere le distanze e osservare i problemi da una certa distanza per poter ridimensionare il tutto.

Previsioni 9 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dovete essere un po’ più consapevoli delle vostre azioni e, nel caso, anche dei vostri errori. Non prendete sotto gamba le manifestazioni di attenzione che potrebbero provenire dalle persone a voi care.

Scorpione. Siate orgogliosi di voi stessi e dei traguardi che siete riusciti a raggiungere. Non perdetevi in chiacchiere e cercate di essere intraprendenti. In amore dovete osare un po’ di più.

Sagittario. Ci sono un po’ di pensieri che vi ballano per la testa, forse sarebbe il caso di prendervi un po’ di tempo per riflettere prima di compiere scelte azzardate. In amore potrebbero aprirsi nuove strade, ma dovete essere pronti alle novità.

Capricorno. Siete pieni di spirito di iniziativa e anche il coraggio non vi manca di certo. Le previsioni dell’oroscopo del 9 ottobre vi invitano ad iniziare questa settimana nel modo più intraprendente possibile.

Acquario. Non sempre è facile dire quello che si pensa. Nella vita potrebbero capitare dei momenti in cui essere onesti potrebbe rappresentare un problema più che un vantaggio, voi cercate di essere equilibrati in questo.

Pesci. Nella vita è importante circondarsi di persone fidate. Per contro, cercate di stare lontani da coloro i quali sono in grado di trasmettervi solo tensioni e negatività. Siete molto “assorbenti”, quindi fate attenzione.