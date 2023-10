Amici 23, Simone Nolasco fuori dal cast: cosa è successo al ballerino

Chi segue Amici 23 sicuramente avrà notato l’assenza di Simone Nolasco nel cast die ballerini professionisti. Un assenza la sua che non è passata inosservata dato che il giovane piaceva molto sia per la sua bravura che per la propria bellezza.

A distanza di giorni, a rompere il silenzio e a svelare il motivo per cui non è più presente tra il cast è lo lui stesso. Vediamo insieme cosa ha dichiarato

Amici 23, Simone Nolasco fuori dal cast: cosa è successo

Simone Nolasco ha deciso di rompere il silenzio e di svelare qual è il motivo dietro la sua uscita di scena. Attraverso il suo account ufficiale di Instagram, rispondendo alle domande dei fan, Simone ha tolto ogni dubbio. Il professionista ha spiegato che per adesso vuole dedicarsi ad altri progetti e per questo motivo ha lasciato Amici.

Ha voglia di fare altre esperienze e di spingersi oltre. L’ex ballerino della scuola ha fatto sapere anche che questo è stato davvero un periodo d’oro per lui e che accanto agli altri colleghi ha lavorato benissimo . I fan hanno fatto sapere all’ex ballerino professionista di Amici di sentire la mancanza dei simpatici video che solitamente girava con Elena D’Amario. Ma a questo punto tutti vogliono sapere cosa stia facendo oggi.

I nuovi progetti del ballerino

L’ex ballerino di Amici ha fatto sapere che ha molte cose in ballo e al momento vuole concentrarsi sul suo lavoro come artista. In particolare sta studiando tanto e molte cose diverse. Inoltre, i fan curiosi, gli hanno chiesto anche se avesse qualcuno nella sua vita e Simone restando vago ha preferito non rispondere.

Dunque, al momento non si sa se abbia una fidanzata. Infine, Nolasco ha fatto sapere che a renderlo felice sono le cose semplici, il quale ha raccontato di amare fare le passeggiate nella sua città, leggere libri, amare, fare il suo lavoro e “sorridere a uno sconosciuto”.