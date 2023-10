Uomini e Donne spoiler 9 ottobre: Maurizio ed Elena escono insieme, la reazione di Gemma

La puntata di lunedì 9 ottobre di Uomini e Donne si aprirà con un blocco molto interessante e intenso che riguarda Maurizio ed Elena. I due, nelle precedenti puntate, avevano preso la decisione di conoscersi. Questo, chiaramente, ha comportato una reazione in Gemma Galgani.

Nel corso della puntata in questione, infatti, vedremo come reagirà Gemma nel vedere l’esterna tra Laudicino e la nuova dama. Inoltre, si parlerà anche di altri esponenti del trono over. Vediamo tutto quello che succederà.

Maurizio esce con Elena: la reazione di Gemma a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 9 ottobre di Uomini e Donne rivelano che che Maria De Filippi chiederà a Maurizio Laudicino di accomodarsi al centro dello studio. Il cavaliere ha deciso di uscire con Elena per conoscerla. Di conseguenza, anche la dama siederà di fronte a lui in puntata. Ad un certo punto, poi, verrà mandata in onda l’esterna che c’è stata tra loro la sera prima.

Durante la loro uscita non c’è stato nulla di eclatante, ma si è trattato semplicemente di un’esterna improntata su una prima conoscenza. In studio entrambi manifesteranno la volontà di proseguire a conoscersi. Gemma Galgani, naturalmente, non accoglierà a ben volere la cosa, tuttavia, deciderà di non prendere decisioni drastiche. La dama, infatti, accetterà di continuare a frequentare Maurizio, malgrado lui esca anche con un’altra donna del parterre.

Spoiler 9 ottobre: un riavvicinamento e uno sfogo

Restando sempre in tema di trono over, nel corso della puntata del 9 ottobre di Uomini e Donne, vedremo che si parlerà anche di Silvio e Donatella. Durante la puntata di venerdì scorso, tra i due c’è stata una discussione particolarmente accesa. I due sono anche usciti dallo studio per confrontarsi meglio lontano dallo studio. Nella messa in onda del 9 ottobre, dunque, vedremo che cosa sia accaduto tra loro.

Le anticipazioni rivelano che i due protagonisti prenderanno la decisione di continuare a conoscersi. Per quanto riguarda Barbara De Santi, invece, la donna sta uscendo con Alessio e Gianluca. I due ragazzi, però, si stanno rivelando un po’ troppo lenti nel corteggiamento. Proprio in virtù di questo, la dama chiederà ai due di essere un po’ più intraprendenti se sono realmente interessati a lei, altrimenti il tutto potrebbe andare a scemare drasticamente. Al trono classico, infine, Brando farà un passo indietro, ma dei più giovani è molto probabile che si parlerà nelle prossime puntate.