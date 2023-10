Fedez è tornato a casa, le prime parole e l’abbraccio a Chiara e ai figli: momento toccante

Fedez finalmente è stato dimesso dall’ospedale fate bene fratelli. Il rapper era stato ricoverato otto giorni fa per via di un’emorragia interna dovuta a due ulcere. Le sue prime parole, all’uscita della struttura insieme alla moglie Chiara Ferragni, sono state: “Volevo ringraziare soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui”.

Ora ha fatto rientro a casa e ha condiviso il primo post sul suo profilo Instagram dopo settimane di assenza. Le sue condizioni avevano destato preoccupazione a tutti ma fortunatamente il peggio è passato.

Fedez è tornato a casa: la commozione dei fan e il ringraziamento del rapper

Fedez h a postato la prima foto sui social facendo commuovere tutti i suoi fan che da giorni attendevano il suo ritorno a casa. Una foto di famiglia, in cui la sua mano si stringe a quella della moglie, dei figli Leone e Vittoria e alla zampa di Paloma. “Finalmente a casa. Grazie per l’affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti”, ha scritto.

Lo stesso ha fatto l’influencer dopo essere stata accanto al marito giorni giorni. Chiara non lo ha mai lasciato solo, anzi ha cercato di dargli tutto il sostegno di cui aveva bisogno. Poi, sempre tra le stories, ha mostrato un disegno che Leone e Vittoria hanno fatto per il papà, con scritto: “Bentornato Papino”.

Fedez dimesso come sta oggi dopo il ricovero

Il ritorno a casa e sui social di Fedez arriva poco dopo le sue dimissioni dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il rapper ha lasciato oggi, 6 ottobre, la struttura dopo quasi nove giorni di degenza.

Purtroppo, il cantante è dovuto rimanere in ospedale a causa di un’emorragia interna dovuta a due ulcere. il tutto almeno per il momento sembra legato al tumore al pancreas per cui è stato operato lo scorso anno.