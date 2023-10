Alcuni inquilini del Grande Fratello hanno mentito ai casting: Alfonso Signorini una furia, cosa sta succedendo

Ormai si è capito che questa edizione del Grande Fratello non sta piacendo affatto e come detto già in altre occasioni Alfonso Signorini non sa che pesci prendere. Il conduttore ha provato a richiamare i concorrenti ma si è ritrovato una risposta che pare averlo infastidito parecchio.

Quale? Partendo dal presupposto che il conduttore era intenzionato a puntare almeno sulle love stories quest’anno, la replica della casa è stata tanto forte quanto decisa ossia che sono tutti fidanzati. Tuttavia, gli esperti fanno sapere che ai casting qualcuno avrebbe detto il contrario.

Grande Fratello 2023: alcuni inquilini hanno mentito

Non è un edizione che sta facendo impazzire quella di quest’anno. A confermarlo sono i dati tutt’altro che positivi al netto di dinamiche assenti e tanta monotonia. Al pubblico oltre a non piacere il cast scelto non piacciono nemmeno le dinamiche. Ecco quindi che Alfonso Signorini ha provato a sfruttare i presunti flirt in casa, cercando di avvicinare eventuali protagonisti e spingendo verso qualcosa di interessante.

Sta di fatto che, dopo l’ennesimo rimprovero ricevuto i ragazzi hanno praticamente sbottato contro il conduttore: “Ma Alfonso, qui siamo tutti fidanzati”. Tali parole avrebbero mandato su tutte le furie il giornalista in quanto qualcuno durante i colloqui iniziali avrebbe detto di essere single… Quindi a questo punto c’è stato chi ha mentito!

Signorini una furia con i concorrenti del GF

L’amara scoperta riguardo allo vita sentimentale degli inquilini di questa edizione del Grande Fratello 2023 avrebbe mandato su tutte le furie Alfonso Signorini. Il motivo? Ai casting molti di questi si sarebbero detti single e pronti a cercare l’anima gemella in casa.

E proprio quando ce n’è stata l’occasione nel programma sono venuti meno facendo un passo indietro. Per questo motivo, sembra che Signorini abbia chiesto ad l’ingresso di altri concorrenti. Deluso, e forse tradito dalle dinamiche di questa edizione, Alfonso avrebbe chiesto tempo per sistemare le cose.