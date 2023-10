Tu Sì Que Vales, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli coordinate in rosa: look di super lusso, prezzo e marca

Sabato 7 ottobre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Tu si que vales. Il talent continua a portare grandi ascolti alla rete ammiraglia e si conferma anche ieri sera il più visto in tv.

Se da un lato in questa nuova edizione ci sono diverse novità, da Luciana Littizzetto che ha preso il posto di Teo Mammucari a Giulia Stabile che ha sostituito Belén Rodriguez, dall’altro alcune presenze continuano a essere fisse, prime tra tutte quelle di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Le due amiche e colleghe per il terzo appuntamento col programma hanno pensato bene di vestirsi in coordinato e il loro look non è passato in effetti inosservato. Sapete quanto costano i loro abiti?

Maria De Filippi stupenda nel suo tailleur in seta floreale

Maria De Filippi continua a essere la regina indiscussa di Canale 5 e attualmente impegnata a Tu si Que vales e con Amici a breve la vedremo anche a C’è posta per te. Nel secondo appuntamento del talent l’avevamo lasciata in total denim sul palco ma in questa ultima puntata si è mostrata decisamente più vitaminica. È rimasta fedele ai tailleur dallo stile mannish ma ha puntato sul rosa salmone di Etro. Giacca e pantaloni sono coordinati, entrambi in seta decorata con ricami floreali tono su tono, e sono stati abbinati a un paio di pumps col tacco color nude.

Il prezzo non è di certo accessibile a tutti dato che solo per la giacca parlaimo di un costo che supera i 1200 euro, firmato Etro, storica azienda tessile milanese fondata da Gimmo Etro nel 1968. Per mettersi nel guardaroba anche i pantaloni, in totale, si devono sganciare altri 2 mila euro, insomma non parliamo di pochi spicci. L’abito di seta incrociato che ha indossato Sabrina Ferilli è invece una creazione di Tom Ford. Non è chiaro il prezzo, ma è certo che si è oltre i 2 mila euro. Pure in questo caso, non parliamo di pochi euro.

Il legame di Maria de Filippi e Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi come tutti sanno oltre ad essere legate da un rapporto professionale sono legate anche da un’amicizia che va avanti da più di 20 anni. Le due colleghe infatti si frequentano anche privatamente. Entrambe vivono a Roma.

In più occasioni, pur mantenendo riserbo sulla loro amicizia e quindi senza svelare dettagli particolari, hanno sottolineato quanto siano legate da profonda stima, rispetto e affetto.