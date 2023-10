Un posto al sole anticipazioni lunedì 9 ottobre 2023: Lara questa volta è davvero fuori controllo!

Prosegue con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni di lunedì 9 ottobre ci fanno sapere che largo spazio sarà dedicato a Lara e al suo ennesimo tentativo di distruggere Marina. La Martinelli presa dalla follia questa volta la metterà in serio pericolo fino a farle del male.

Silvia, intanto, dovrà fare i conti con la novità rivelata da Giancarlo mentre Michele si troverà a gestire un nuovo tema scottante in radio. Guido e Mariella si troveranno nuovamente a discutere su di lei e sulle sue evidenti difficoltà

Un posto al sole lunedì 9 ottobre: Lara mette in pericolo Marina, Silvia preoccupata

Nella puntata di lunedì 9 ottobre vedremo Marina fermare la fuga di Ida. La donna è riuscita raccontandole qualcosa di molto toccante sul suo passato a non farle commettere l’ennesimo errore, cercando nello stesso tempo di conquistarla. Intanto, l’unica a continuare a meditare vendetta è Lara, che ormai ha capito di non avere più scampo. Le anticipazioni c fanno sapere che la Martinelli arriverà ad un punto di prendere di mira la Giordano fino a farle rischiare la vita. Cercherà forse di ucciderla? Sicuramente la situazione le sfuggirà completamente di mano.

Nel corso dell’episodio vedremo anche Silvia molto preoccupata. La Graziani è venuta a conoscenza che Giancarlo è di ritorno a Napoli e forse questa volta per sempre. Questo le comporta pensare ad una convivenza e la cosa non è che la entusiasma particolarmente. Questo particolare non sfuggirà a Mariella, che ne parlerà con Guido e sarà pronta a dare una mano alla sua amica, a capire i suoi sentimenti.

Anticipazioni lunedì 9 ottobre: Michele in ansia per il nuovo compito

Mentre Silvia sarà preoccupata per il ritorno di Giancarlo e sopratutto per i suoi sentimenti, Michele dovrà affrontare un nuovo spinoso argomento in radio.

Il Saviani sarà molto preoccupato di come gestire questa novità e capirà che se non lo farà per bene, tutto potrebbe sfuggirgli di mano e creare grandi divisioni. Cosa succederà?