Sophie Codegoni annuncia la rottura con Alessandro Basciano: E’ finita sono successe cose gravissime

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati. Ad annunciare la notizia la stessa ex gieffina e tronista di Uomini e Donne tramite un post pubblicato su Instagram nella serata di domenica 8 ottobre 2023. Un addio tutt’altro che soft. La Codegoni ha parlato di “cose gravi scoperte di recente” a cui non ha potuto far finta di nulla

Nelle ultime settimane si era parlato molto di una loro crisi e di un possibile addio, ma fino a poche ore fa non ci è mai stata conferma. Le parole di Sophie però confermano quello che i settimanali di gossip da tempo insinuavano e tra i due sembra anche non essere finita in maniera serena

L’ex tronista di Uomini e donne annuncia la fine della storia con Alessandro Basciano

Sophie Codegoni ha fatto sapere che con Alessandro è finita e che di recente sono successo cose gravi che l’hanno portata a prendere questa decisione. L’ex tronista ha ammesso di essere distrutta perchè mai avrebbe pensato che tra di loro potesse finire così. “Non è una scelta presa cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra, per rispetto di me stessa e della nostra bambina”

La Codegoni ha fatto sapere ancora che continuerà a lavorare attraverso i social e ad essere attiva come ha sempre fatto. In questo momento però h a bisogno di tempo per metabolizzare il tutto. Alla fine ha concluso dicendo che pensava di avere accanto una persona diversa ma alla fine si è sbagliata

Cosa è successo e il motivo dell’addio

Sophie almeno per adesso ha preferito non rivelare i dettagli che l’hanno spinta a prendere questa decisione e a lasciare il padre della sua bambina. Quel che però è certo è che Basciano stando alle parole della giovane avrebbe fatto cose gravissime, forse l’ha tradita, quando lei era in attesa o di recente.

Ovviamente si tratta di ipotesi che al momento bisogna comunque prendere con le pinze. La coppia ha avuto una figlia nei mesi scorsi, Celine Blue. Ora la priorità deve essere il benessere della piccola, al di là dei tumulti d’amore di coppia.