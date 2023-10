Uomini e Donne anticipazioni: torna un discusso cavaliere per Roberta Di Padua? Lo scoop

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne sono piuttosto esilaranti. Al trono classico e a quello over non mancheranno i colpi di scena. In queste ore, però, è trapelata un’indiscrezione molto rivelante inerente Roberta Di Padua.

La dama ha appena conosciuto un nuovo corteggiatore, chiamato Ermes Faccoli. Il ragazzo ha subito conquistato la dama, che si è mostrata ben felice di iniziare questa nuova conoscenza. Molto presto, però, per lei potrebbero esserci altre novità.

Colpo di scena a Uomini e Donne, ecco chi potrebbe tornare

Attraverso una recente intervista fatta da Fralof, sono emerse delle anticipazioni esilaranti su Uomini e Donne. Pare, infatti, che presto possa tornare in studio un ex cavaliere molto discusso a causa delle sue numerose frequentazioni. La persona in questione ha rilasciato un’intervista all’influencer in cui ha ammesso di essere propenso a rimettersi in gioco. La persona in questione è Stefano Torrese. Lui è stato un corteggiatore di Pamela Barretta, ma non solo.

Tra i due nacque anche una storia che, tuttavia, terminò dopo poco tempo dalla loro uscita dal programma di Maria De Filippi. Stefano ha avuto relazioni anche con Veronica Ursida e Noel Formica. Dopo UeD, il protagonista ha vissuto momenti molto particolari a causa di alcuni problemi di salute. In particolar modo, ha ammesso di aver contratto un virus australiano che gli ha causato non pochi problemi. Nel giro di poco tempo le sue condizioni si sono aggravate portandolo a manifestare una polmonite acuta.

Anticipazioni UeD: Stefano contro Ermes?

A distanza di un po’ di tempo da tutto questo, però, L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha ammesso di stare bene e, non solo, ha anche confessato che vorrebbe tornare nel programma. Stando a quanto emerso d questa recente intervista, il giovane è sembrato molto propenso ad iniziare una nuova conoscenza con Roberta Di Padua. La dama gli è sempre piaciuta molto, quindi, sarebbe felice di poter approfondire la cosa.

Stefano, poi, ha parlato anche del nuovo corteggiatore di Roberta, il quale pare averla rapita. Ebbene, a tal proposito, ha detto di non credere affatto che tra i due la cosa possa decollare. Secondo il suo punto di vista, infatti, i due sono incompatibili caratterialmente, in quanto lui non è affatto il tipo giusto per la dama. Dunque, ci sarà questo grande ritorno a Uomini e Donne? Vedremo.