Romina Carrisi presto mamma, conoscete il suo ex fidanzato? Un famosissimo artista americano

Romina Carrisi tra pochi mesi diventerà mamma per la prima volta. Una gioia immensa per la giovane figlia di Al Bano e la Power, che si appresta a conoscere un nuovo mondo e una nuova vita.

Da circa un anno, la Carrisi è impegnata con Stefano Rastelli, un uomo he lavora in Rai e che è molto più grande di lei. Ma sapete con chi era fidanzata un tempo? Un famosissimo cantante internazionale che conoscete benissimo.

Lo sapete che la figlia di Al Bano e Romina ha avuto una storia con una Rock star americana?

Romina Carrisi ha avuto una storia d’amore con l’artista americano Michael Bolton. A confermare il gossip che circolava qualche anno fa è stata proprio la figlia di Al Bano e Romina Power nel corso di un’intervista rilasciata a Serena Bortone, nella trasmissione Oggi è un altro giorno. Una relazione nata dopo un incontro di lavoro.

“Vivevo a Los Angeles in quel periodo e stavo frequentando una rockstar, una pop star degli anni ’80: Michael Bolton. – ha esordito Romina – Ci siamo frequentati per tre anni, era un ‘dating ferrato’, ci sentivamo spesso, ci siamo incontrati, tra l’altro con un programma Rai un Canada, dove io conducevo con Massimo Giletti.” Tutto è inziato quanto le è stato chiesto di andare nel suo camerino e spiegargli cosa fare in puntata. Da li i due si sono conosciuti e hanno portato avanti la loro love storie per tre anni. Il motivo per cui è finita è perchè lui voleva solo un’amicizia mentre lei qualcosa in più.

La nuova vita accanto di Romina a Stefano Rastelli

Romina Carrrisi e Stefano si sono conosciuti più di un anno fa negli studi Rai. Lui è un regista di esterne per “Oggi è un altro giorno” su Rai 1. Stefano è più grande della Carrisi di 16 anni ed è separato, con due figlie.

La coppia è molto affiatata e da quando ha scoperto di aspettare una bimba entrambi sono davvero al settimo cielo. Ricordiamo che la figlia della Power e di Carrisi è in attesa di 5 mesi