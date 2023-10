Oroscopo 10 ottobre 2023: Leone a mille, Acquario in vena di confronti

Le previsioni dell’oroscopo del 10 ottobre vedono i Capricorno in fase di recupero per quanto riguarda il lavoro. Gli Ariete, invece, dovrebbero essere più ottimisti.

Oroscopo da Ariete aa Vergine

Ariete. L’ottimismo non è una dote che vi appartiene molto in questo periodo. Ci sono dei momenti, però, in cui sarebbe opportuno avere un approccio più positivo per quanto riguarda il futuro.

Toro. Novità in arrivo in ambito professionale. Chi sta lavorando ad un progetto da tanto tempo, o chi ha messo in cantiere delle questioni per privilegiarne altre, potrebbe ricevere qualche interessante sorpresa.

Gemelli. Siete molto logorroici in questo periodo. In certi ambiti, però, specie in quelli lavorativi, sono premiate le persone concrete e di poche parole. In amore, invece, potreste ricevere una notizia.

Cancro. Non siate troppo proiettati solo sul presente. Ci sono delle situazioni in cui è necessario fare dei progetti e darsi da fare. In amore siete molto propositivi, il partner ne sarà piacevolmente colpito.

Leone. In questo momento siete carichi a pallettoni. Avete tante cose per la testa che vi stanno dando da pensare. Ci sono progetti a cui state lavorando e grandi novità in vista, non fermatevi.

Vergine. Non perdete le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino a breve, specie per quanto riguarda il lavoro. Fare qualche sacrificio in più oggi, potrebbe garantirvi una maggiore serenità un domani.

Previsioni 10 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Concentratevi un po’ di più sui vostri obiettivi. Gli impegni della vita quotidiana potrebbero distogliervi dal pensare a voi stessi e alle persone a voi vicine. Il tempo, però, non torna mai indietro.

Scorpione. Ritagliatevi qualche momento per voi e per la persona che amate. Cercate di sorprendere il vostro partner con una sorpresa inaspettata. Nel lavoro, c’è bisogno di fare un po’ di ordine.

Sagittario. Amate mettervi in gioco, anche se siete poco inclini ad accettare le critiche. Dal punto di vista professionale è importante vagliare attentamente alcune proposte che riceverete a breve.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 10 ottobre vi invitano ad essere un po’ più intraprendenti. Se avete ricevuto qualche no in ambito lavorativo, non temete, c’è tempo per recuperare.

Acquario. Se avete avuto dei disguidi di recente, adesso è il momento di chiarire. I nati sotto questo segno sono molto propensi al confronto e al venire in contro alle persone vicine.

Pesci. Siete sempre stati una grande spalla per gli altri. Nel momento in cui siete voi ad avere bisogno, però, vi trovate in difficoltà in quanto non riuscite ad appoggiarvi a nessuno. Fare tutto da soli, però, non è la scelta giusta.