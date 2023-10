Uomini e donne oggi lunedì 9 ottobre 2023, Beatriz inchiodata: sul programma scritte cose cattivissime

Da poco è terminato il primo appuntamento settimanale con Uomini e donne. Protagoniste del Trono Classico Beatriz che a quanto pare è stata letteralmente smascherata davanti a tutti e facendo non proprio una bella figura.

Il tronista Cristian infatti ad un certo punto ha chiesto a Maria di risentire le sue conversazioni che in studio faceva con Virginia. Secondo il ragazzo la brasiliana metterebbe la pulce nell’orecchio alla sua corteggiatrice. Ma vediamo insieme i dettagli

Uomini e donne oggi: Gemma in crisi, Slvio e Donatella fanno la pace

La prima parte della puntata è stata dedicata al trono over, prima a Gemma e poi a Silvio e la sua dama. La Galgani sta proseguendo la sua frequentazione con Maurizio anche se nemmeno nell’ultima esterna è scattato quel qualcosa in più. l’uomo infatti ha ammesso di avere un blocco dopo l ‘ultima sua separazione.

Intanto, Silvio e Donatella hanno fatto la pace. Dopo il burrascoso confronto i due over hanno deciso di darsi una seconda chance e di riprovarci, perchè alla base credono ci sia un sentimento.

Beatriz smascherata in studio: i fan da casa invece la inchiodano con un messaggio

Largo spazio alla fine per Beatriz. Cristian aveva notato nelle precedenti registrazioni che Beatriz e Virginia parlavano tra loro. Incuriosito, il tronista ha chiesto alla redazione di poter ascoltare la loro conversazione. La regia è riuscita a individuare le loro voci in mezzo alle altre e così oggi Maria ha mandato in onda il momento, facendo ascoltare a tutti cosa si dicevano le due corteggiatrici. Nel dettaglio, Beatriz spiegava a Virginia che, a detta sua, Cristian sarebbe rimasto male perché si è sbilanciata verso Brando e non per lui. Le due hanno commentato in generale il percorso del tronista e, mentre Beatriz è apparsa più sicura, Virginia ha vari dubbi che vorrebbe risolvere.

“Ma è normale che parli di me? C’è qualcosa che non va!”, ha dichiarato il ragazzo. Dalla parte sua anche il pubblico presente e possiamo dire anche i fan da casa che ormai non sembrano più credere alla giovane. Infatti, proprio in questi istanti è venuto fuori un suo commento scritto due anni fa su Facebook: “Sarebbe giusto se non tornassero questi programmi nel rispetto dell’intelligenza. Poi a quel punto qualche cervello si potrebbe recuperare”, facendo riferimento a Ued.