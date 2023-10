Uomini e Donne spoiler 10 ottobre: Barbara punge Gianluca e Alessio, Manuela nel pallone

Nel corso della puntata del 10 ottobre di Uomini e Donne vedremo che si continuerà da dove si è interrotta la scorsa puntata. Per l’occasione, si proseguirà con le dinamiche del trono classico.

Dopo che Beatriz è stata smascherata con un audio, in studio ci sarà un po’ di sgomento. Anche la tronista Manuela sarà piuttosto confusa in merito ad alcune faccende che riguardano i suoi corteggiatori. Al trono over, invece, non mancheranno confronti molto accesi e diretti.

Ancora discussioni al trono classico di Uomini e Donne

La puntata di martedì 10 ottobre di Uomini e Donne sarà incentrata sia sul trono classico, sia su quello over. Partendo dal primo, vedremo che si continuerà a parlare del trono di Brando. Il ragazzo ha deciso di andare a riprendere Raffaella, dopo che nella scorsa puntata l’ha mandata via. La ragazza p stata molto felice di questa cosa, sta di fatto che, sul finire della scorsa puntata, è entrata in studio.

Quest’oggi, dunque, vedremo cosa avrà da dire a riguardo. Beatriz, dal canto suo, rimarrà molto delusa per il gesto del tronista, e non esiterà a chiedergli un confronto. Per quanto riguarda Manuela Carriero, invece, la tronista sarà molto confusa. La giovane si trova nel mezzo tra Michele e Carlo, ma con entrambi ci sono state delle discussioni che l’hanno portata a stare piuttosto male.

Spoiler 10 ottobre UeD: la decisione di Gero e la sfuriata di Barbara

Passando alle dinamiche del tron over, invece, nella puntata del 10 ottobre di Uomini e Donne vedremo che ci sarà un confronto molto acceso tra Barbara De Santi e i suoi due spasimanti. La donna sta uscendo sia con Alessio, sia con Gianluca. Entrambi, però, le appariranno un po’ troppo mosci e demotivati. A tal proposito, cercherà di spronarli a fare qualcosa di più per riuscire a conquistarla.

Al centro dell’attenzione, poi, ci saranno anche Gero e Angelica. Anche loro due si stanno conoscendo, tuttavia, le cose non sembreranno prendere la piega giusta. Soprattutto il ragazzo sembrerà piuttosto scontento di come siano andate le ultime esterne. A tal proposito, dopo una discussione piuttosto accesa, Gero confesserà alla donna di non voler proseguire nella loro conoscenza. Questa presa di posizione, ovviamente, non farà che inasprire gli animi in studio e dare adito a discussioni e polemiche.