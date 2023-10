Un posto al sole anticipazioni martedì 10 luglio 2023: Lara sparisce, Silvia prende una decisione con Giancarlo

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata di martedì 1o luglio ci fanno sapere che Silvia è pronta per un nuovo progetto con Giancarlo ma nello stesso tempo ha molti dubbi.

Lara, ormai con le spalle al muro, proverà a farsi concedere un’altra chance da Roberto ma lui avrà un asso nella manica, che la spiazzerà. Michele infine si troverà ad affrontare una giornata molto particolare a lavoro.

Un posto al sole: Lara tenta la fuga ma prima…

Le anticipazioni ci fanno sapere che Lara ormai è una scheggia impazzita. Dopo aver messo in pericolo la vita di Marina si è capito che la Martineli è pronta a tutto. La donna infatti stava quasi per ucciderla e se non fosse arrivata in tempo Ida per lei sarebbe stata la fine. In questo modo le due donne hanno trovato più complicità tanto che finalmente sembrano essere diventate amiche.

Questo poterà Lara ha escogitare un altro piano: la donna penserà ad una fuga! La perfida dark lady crede che l’unico modo per salvarsi è quello di scappare da Napoli ma prima di farlo chiederà a Roberto una nuova possibilità. Quest’ultima però resterà spiazzata quando il Ferri la metterà con le spalle al muro!

Silvia pronta a convivere con Giancarlo ma pensa ancora a Michele?

Nell’episodio di Martedì largo spazio anche a Silvia. Quest’ultima deciderà di cominciare un nuovo capitolo con Giancarlo. Nello stesso tempo però qualche pensiero è sarà sempre rivolto a Michele. La Graziani penserà a una convivenza ma finirà per coinvolgere pure Otello, in questo suo nuovo progetto.

La cosa non farà piacere al Testa, che dovrà mantenere i nervi saldi. Intanto Michele affronterà una giornata piuttosto burrascosa in radio ma grazie a Nunzio riuscirà a trovare la giusta soluzione per tirarsi su.