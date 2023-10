Il Paradiso delle signore spoiler 11 ottobre: Marcello fa una proposta a Matteo

Nel corso della puntata dell’11 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Adelaide prenderà una decisione piuttosto drastica su Marcello. Il ragazzo, dal canto suo, sta facendo i conti con una difficile situazione familiare.

Tra Maria e Vito le cose non stanno andando per il verso giusto, e la cosa comincerà ad essere visibile anche per altre persone. Intanto, la giovane si renderà conto di non riuscire più a sobbarcarsi da sola tutto il lavoro che c’è da fare al grande magazzino, pertanto, bisognerà correre ai ripari.

Maria in difficoltà al Paradiso delle signore

Gli spoiler della puntata dell’11 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che Ciro comincerà ad avere dei sospetti su Maria. In particolar modo, vedremo che l’uomo inizierà a capire che tra la ragazza e Vito ci siano dei problemi irrisolti. Per tale motivo, cercherà di mettersi all’opera per capire cosa ci sia sotto. Nel frattempo, al grande magazzino Maria andrà un po’ in difficoltà.

La giovane è sommersa dal lavoro e non riuscirà a gestire da sola tutte le faccende dell’atelier. Per questo, sembrerà necessario assumere un’altra persona. Intanto, però, la giovane si lascerà aiutare da Concetta e troverà il suo aiuto davvero prezioso. Su di un altro versante, poi, vedremo che Vittorio si troverà a dover correre ai ripari. Lamantia, infatti, ha deciso di rifiutare la proposta di Conti di assumere la guida della parte contabile del grande magazzino. Questo, dunque, spingerà l’uomo a dover trovare un’altra soluzione per far fronte al suo problema.

Spoiler 11 ottobre: la proposta di Marcello e la decisione di Adelaide

La situazione tra Marcello e Matteo, invece, continuerà ad essere piuttosto tesa. Barbieri farà una proposta a suo fratello che, tuttavia, inasprirà ancor di più gli animi. Nello specifico, Matteo è alla ricerca di un lavoro, pertanto, Marcello gli offrirà un incarico di prestigio, ovvero, diventare il suo braccio destro. Nel corso della puntata dell’11 ottobre del Paradiso delle signore vedremo se il giovane accetterà la proposta.

Possiamo già anticipare che Matteo non prenderà affatto di buon grado la cosa, sta di fatto che rifiuterà in maniera categorica l’impiego. Marcello, ovviamente, non ha nessuna intenzione di arrendersi. In merito ad Adelaide, invece, vedremo che la donna si troverà costretta a prendere una drastica decisione che riguarda Barbieri. A breve partirà per Ginevra, dove trascorrerà diverso tempo, pertanto, avrà un confronto molto importante con Barbieri.