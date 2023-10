Beatriz allontanata da Uomini e donne?Le frasi compromettenti contro il programma non lasciano scelta

Nella puntata di Uomini e donne andata in onda il 9 ottobre Beatriz è finita al centro delle polemiche. La D’Orsi infatti è nel mirino dei fan e non solo sia per la sua partecipazione accattivante nel programma, ma anche per un post su Facebook risalente all’anno scorso.

In esso, la giovane brasiliana si è espressa in termini tutt’altro che lusinghieri sul dating show di Canale 5, mettendo ora in discussione la sua permanenza nel programma. Ma cosa c’è dietro queste rivelazioni e come reagirà Maria De Filippi?

Beatriz D’Orsi dure offese al programma di Ued: cosa è emerso

E’ senza dubbio una delle corteggiatrici più chiacchierate del momento. Beatriz, nuova partecipante di Uomini e donne si è fatta notare fin da subito per la sua bellezza ma anche per il suo carattere. E proprio quando sembrava che la corteggiatrice di Brando Ephrikian giovane brasiliana fosse riuscita a guadagnarsi un posto nel cuore degli spettatori e di Maria De Filippi, ecco che è emerso un particolare davvero imbarazzante che l’ha messa in cattive luce.

Si tratta di un suo post su Facebook del 2021 in cui esprime una severa critica a Uomini e Donne: “Sarebbe giusto se non trasmettessero questi programmi in rispetto dell’intelligenza. Poi, a quel punto, qualche cervello si potrebbe recuperare,” ha scritto.

Beatriz cacciata dal programma? Ecco cosa potrebbe accadere

La domanda che adesso tutti si pongono è capire come reagirà Maria De Filippi. Adesso la notizia è circolata in rete ed è a conoscenza di tutti. Sputare nel piatto dove si mangia non è bello e Maria queste cose non le sopporta.

Quindi è possibile che la conduttrice possa espellere Beatriz D’Orsi dal programma. Al momento non sappiamo se ciò accadrà o meno ma questa volta, la decisione potrebbe essere complicata. Il pubblico si è diviso: c’è chi chiede l’espulsione immediata della corteggiatrice e chi invece ritiene che ognuno abbia diritto a cambiare opinione.