Il Paradiso delle signore trama 12 ottobre: Salvatore fa una scoperta sconcertante

La trama della puntata del 12 ottobre del Paradiso delle signore rivela che Salvatore si troverà, suo malgrado, a fare una scoperta davvero sconcertante, che lo turberà parecchio. Umberto, dal canto suo, prenderà una decisione che riguarda Adelaide.

Elvira e Irene organizzeranno un’uscita a quattro con i rispettivi fidanzati, tuttavia, la situazione prenderà improvvisamente una piega inaspettata. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà nella puntata di giovedì della soap opera di Rai1.

La scoperta agghiacciante di Salvatore al Paradiso delle signore

I colpi di scena non mancano di certo al Paradiso delle signore e, nella puntata del 12 ottobre ne vedremo delle belle. In particolar modo, vedremo che Elvira farà una proposta ad Irene. Nello specifico, chiederà alla sua amica se le va di organizzare una uscita a quattro con i loro rispettivi compagni. La giovane accetterà, tuttavia, accadrà qualcosa di assolutamente inaspettato.

In particolar modo, infatti, vedremo che Alfredo sarà piuttosto provato e si troverà in una situazione davvero difficile. Malgrado questo, però, il ragazzo proverà a tenere tutto per sé, specie nei riguardi di Salvatore. Ad un certo punto, però, quest’ultimo si troverà a vivere un momento molto concitato. Il ragazzo, infatti, apprenderà per quale ragione Alfredo sia così turbato, e lo farà davvero nel modo peggiore possibile.

Trama 12 ottobre: Umberto si apre con Adelaide

Su di un altro versante, poi, vedremo che Marcello e Vittorio avranno un confronto, dal quale emergerà che Conti sia alla ricerca di un nuovo contabile per lo shopping center. A quel punto, allora, Barbieri avrà un’illuminazione. In particolare, vedremo che il ragazzo si metterà all’opera per far in modo che questo incarico venga assegnato a Matteo. Quest’ultimo è alla ricerca di un lavoro, ma ha rifiutato categoricamente la proposta fatta da suo fratello di diventare il suo braccio destro. Pertanto, se fosse Vittorio ad offrire un lavoro a Matteo, forse il ragazzo accetterà.

Nel corso della puntata del 12 ottobre del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che ci sarà un momento molto toccante che riguarderà Umberto e Adelaide. Quest’ultima, dato che deve allontanarsi da Milano per un po’ di tempo, ha chiesto a Flora di trasferirsi con Umberto a Villa Guarnieri. La donna ha apprezzato molto il gesto della contessa, ed ha deciso di accettare. Prima che Adelaide parta, però, Umberto andrà da lei e si aprirà in un modo inaspettato.