Nuovi concorrenti al Grande Fratello 8, è confermato: Signorini fa dietrofront e annuncia l’ingresso di un influencer

Non è sicuramente una delle edizioni più chiacchierate e più amate questa del Grande Fratello di quest’anno. Purtroppo, almeno per adesso il reality non decolla e Signorini le sta provando tutte per far si che questo accada.

Ad ammetterlo è stato lui stesso rispondendo ad alcune attente lettrici del settimanale Chi. Il conduttore inoltre ha confermato che nella Casa del Grande Fratello a breve ci saranno nuovi ingressi.

Nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello: Alfonso Signorini conferma

Alfonso Signorini ha risposto ad alcune fan del Grande Fratello che sostengono la concorrente Beatrice Luzzi. Le ragazze hanno spiegato che nella donna trovano molta educazione e anche intelligenza. Quello che invece non riescono a capire è il perchè alcuni ragazzotti come anche Massimiliano Varrese non venga ripreso quando esagera con termini e offese. A questa domanda ha risposto proprio il giornalisti, ammettendo uno di essere felice per l’attenzione da parte delle fan ma ha sottolineato che la strada del Grande Fratello è ancora lunga.

Cosa significa? Beh Signorini con queste paroel ha voluto precisare he il reality non è assolutamente a rischio chiusura come qualcuno ha insinuato ma bensì è appena partito. Questa significa inoltre che si ci saranno nuovi ingressi. “Presto entreranno nuovi protagonisti e con loro nuove storie da raccontare e tante emozioni da vivere. Continuate a seguirci!”

Paolo Stella nuovo concorrente del GF?

Secondo Davide Maggio Paolo Stella potrebbe essere lui un nuovo concorrente del GF. Il giovane avrebbe sostenuto il provino per il reality ma non sarebbe andato benissimo per via del suo carattere “abbastanza vivace e un po’ egoriferito”. Mentre gli autori del reality sembrano essere interessati già su altri possibili gieffini, Paolo Stella è intervenuto per fare chiarezza.

L’influencer non ha infatti preso benissimo l’indiscrezione sul suo conto e ci ha tenuto a fare delle precisazioni sostenendo di non essere stato messo alla porta dal Grande Fratello bensì di essere stato lui a declinare l’interessante offerta. Sarà davvero così?