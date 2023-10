Sophie Codegoni in lacrime, smentisce Basciano: spuntano tradimenti e questioni delicatissime (VIDEO)

Da poco è tornato l’appuntamento con Casa Chi, il format online in cui vengono effettuate delle interviste, principalmente a persone legate al mondo del Grande Fratello. Alla guida del programma c’è Sophie Codegoni, la quale non ha potuto fare a meno di spendere delle parole sulla rottura con Alessandro Basciano prima di dare il via all’intervista.

I giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri hanno esordito chiedendo alla Codegoni innanzitutto come stesse dopo tutto quello che è accaduto. Ebbene, la giovane ha fatto delle rivelazioni che vanno a smontare totalmente le affermazioni di Alessandro.

Sopgie Codegoni svela di stare molto male in questo periodo

La rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sta continuando a tenere banco sul web. In queste ore, la ragazza si è aperta ai microfoni di Casa Chi ed ha fatto delle confessioni inedite. Innanzitutto, la protagonista ha esordito dicendo di essere particolarmente triste e distrutta in questo periodo. Per lei non è affatto un periodo semplice, sta di fatto che sta facendo il possibile per cercare di distrarsi e non pensare alla sua vita privata.

A tal proposito, ha spiegato anche che è contentissima di essere tornata al lavoro, in quanto in questo modo può distrarsi e svagarsi con la mente. I due giornalisti, ovviamente, si sono trovati d’accordo con lei e l’hanno invitata a non fermarsi mai e, soprattutto, ad andare avanti per la sua splendida bambina. Successivamente, poi, Palmieri ha parlato dei motivi che hanno spinto i due a lasciarsi ed ha detto che non c’entrano i tradimenti. A quel punto, Sophie lo ha interrotto ed ha spiazzato tutti.

Sophie allude a tradimenti e altre persone, Alessandro Basciano smentito

Dopo l’intervento del giornalista, Sophie Codegoni ha detto che vorrebbe tanto poter dire che non ci sono stati tradimenti e altre persone che hanno causato la fine della storia con Alessandro Basciano, ma purtroppo non è così. A quel punto, la giovane ha fatto fatica a continuare a parlare in quanto le è venuto da piangere. In seguito, poi, con la voce rotta dal pianto, ha detto che ci sono tante cose che, purtroppo, le persone non sanno e lei non può rivelare.

In quel momento, allora, vedendo che la giovane fosse in estrema difficoltà, i due giornalisti hanno preso in mano la situazione ed hanno deciso di cambiare argomento. Intanto, come reagirà Alessandro, che qualche giorno fa aveva dichiarato di non aver mai tradito Sophie?