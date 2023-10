Pomeriggio 5 cambia orario, Myrta Merlino perde ancora: nuova batosta

Ancora brutte notizie per Pomeriggio 5. Purtroppo per Myrta Merlino le cose non vanno benissimo e a confermarlo è l’ennesima mossa di Pier Silvio Berlusconi.

Oggi, 11 ottobre, Pomeriggio Cinque inizierà alle 17, cinque minuti più tardi rispetto all’orario abituale. La rete ha deciso di allungare La Promessa, in onda dallo scorso 25 settembre con mini puntate di appena 10 minuti. Ma Vediamo i dettagli

Pomeriggio Cinque ’slitta’ alle 17. La Promessa si allunga

Pomeriggio 5 da oggi subirà una piccola modifica in termini di programmazione. Purtroppo si è registrato un calo di ascolti dell’appuntamento in rosa. Fino ad oggi non si sono raggiunti livelli entusiasmanti ma possiamo dire che Mediaset è abbastanza soddisfatta.

Di conseguenza però si è deciso di diminuire di 5 minuti Pomeriggio 5 e invece allugnare la soap opera spagnola La Promessa. L’allungo potrebbe convogliare nuovo pubblico, o evitare di disaffezionare il vecchio. Per ora è tutto da vedere.

Pomeriggio 5 chiude davvero i battenti?

Nei corridoi di Mediaset da settimane circola una strana voce, ovvero la domanda che tutti si pongono è se Myrta Merlino si vedrà chiusa Pomeriggio 5. Le principali difficoltà sono legate ai contratti già firmati con gli inserzionisti pubblicitari. Questo il flash lanciato due giorni fa dal sito Dagospia, secondo cui il destino di Pomeriggio Cinque sarebbe segnato a causa degli ascolti non positivi. Nel silenzio totale di Cologno Monzese, a parlare è stato Lucio Presta che ha fatto sapere con certezza che la merlino dal suo posto non si muoverà.

Quel che è certo però è che gli ascolti non stanno decollando e la rete concorrenziale li sta battendo alla gran lunga. Basti pensare che La Vita in diretta ha una media di 1.826.000 telespettatori e il 22% di share mentre Pomeriggio 5 si ferma sui 1.110.000 telespettatori con uno share del 15.5 %. Un divario di oltre 7 punti percentuali, molto più ampio rispetto a quello della prima sfida stagionale tra i due titoli.