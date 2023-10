Uomini e donne oggi 11 ottobre 2023: Gemma scaricata scoppia in lacrime, Maurizio massacrato, Elena passa per una poco di buono

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne e anche oggi largo spazio è stato dedicato a Gemma, Maurizio e Elena.

In primis tutti si sono scagliati contro la nuova dama, per essere troppo accondiscendente con Maurizio ma anche per aver fatto credere di essersi pentita di aver baciato un altro cavaliere. Ma andiamo con ordine e vediamo insieme i dettagli

Uomini e donne oggi 11 ottobre: Elena viene criticata da Tina e Gianni

A generare stupore è stata la parola “esperimenti”, Uilizzata da Elena per parlare delle sue frequentazioni.. Ciò è venuto fuori nel momento in cui Mauro ha pirma detto che si sono baciati e poi ha detto che lei ha voluto chiudere dopo una sola uscita.

Sentendo quella parola, Maria De Filippi ha ironizzato. Ed ecco che oggi Elena si è lasciata andare a uno sfogo. Pensa di aver ricevuto un “attacco mediatico”. Accusa Mauro, inoltre, di aver cercato la gloria in studio perché gli aveva dato un due di picche dopo una settimana di conoscenza. Alla fine nessuno le da ragione ma riceve ennesimi insulti soprattutto da parte di Tina

Maurizio rifiuta Gemma, lei scoppia in lacrime

Il finale tra Gemma Galgani e Maurizio era stato previsto dall’inizio da molti presenti in studio e da tanti telespettatori. Nei giorni precedenti la torinese ha raggiunto il cavaliere ad un evento, su suo invito ma alla fine nemmeno questa volta hanno concluso nulla. Anzi dopo una partita a burraco dove Gemma h a vinto, ha chiesto come pegno all’uomo un bacio che non le è stato ricambiato. Da qui il putiferio. La Galgani ha capito di non piacere a Maurizio ma a scatenarsi sono stati Tina e Gianni.

I due opinionisti infatti hanno sottolineato che fin dal primo momento ha solo illuso Gemma facendola credere di essere interessato e invece l’ha solo sfruttata. Alla fine lui decide di chiudere la conoscenza. Gemma scoppia in lacrime. Il cavaliere tenta di spiegare il suo punto di vista, mentre tutti continuano a trovare strano il fatto che lui sia ancora bloccato e non riesca a baciarla.