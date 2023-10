Un posto al sole anticipazioni giovedì 12 ottobre: Giulia ha capito tutto, Lara minaccia i Ferri

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nella puntata dell’12 ottobre largo spazio sarà dedicato a Giulia. La Poggi ha capito che il suo amico le nasconde qualcosa e non è del tutto sincero.

Jimmy intanto scoprirà della malattia di Bricca mentre Roberto e Marina rifletteranno su Lara e sulla sua minaccia di dire a tutti la verità su Tommaso. Michele e Filippo non troveranno invece ancora un accordo per la linea editoriale per la radio.

Un posto al sole, Giulia capisce che Luca mente, Lara minaccia i Ferri

Ci sarà grande ansia per Roberto e Marina nella puntata in onda il 12 ottobre. La coppia è in crisi e questa volta non per la loro storia ma per Lara. I due sono in ansia e sanno molto bene che la Martinelli sta escogitando qualcosa. Infatti, la donna minaccerà la coppia di rivelare a tutti la verità sul piccolo Tommaso. E questo potrebbe essere un serio problema. L’accordo con Ida infine potrebbe saltare definitivamente e Tommaso potrebbe persino essere affidato a un’altra famiglia.

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere ancora che Luca è molto in difficoltà dopo quello che ha scoperto su Bricca. Il De Santis vista la sofferenza di Giulia ha deciso di non rivelarle nulla sulla sua malattia ma la Poggi però ha capito che l’amico le nasconde qualcosa e di molto serio. Decisa a venirne a capo, comincerà a indagare.

E guerra continua tra Michele e Filippo

Nel corso dell’episodio vedremo anche Michele e Filippo ormai sull’orlo della rottura. I due sono in netto contrasto e hanno idee contrapposte sulla linea editoriale da tenere nella loro radio e proprio non riescono a trovare un accordo. La tensione è palpabile e potrebbe presto portare a uno scontro. Intanto Jimmy, a causa di un piccolo incidente, scoprirà che Bricca è malata.