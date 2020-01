Uomini e Donne, il ricordo dell’ex tronista scomparso. Il padre: “E’ stato ucciso, è omicidio”

I veri appassionati di Uomini e Donne ricorderanno di sicuro il tronista Antonello Zara. Il giovane è morto all’età di 31 anni ormai 12 anni fa. Era il 7 agosto 2008 quando rientrando da una serata in discoteca con amici in sella al suo motorino fu investito da un auto ad alta velocità. Oggi il padre intervistato da Studio Aperto ha rivissuto quel tragico giorno raccontando nei dettagli cosa è accaduto.

L’addio doloroso all’ex tronista di Uomini e Donne

Antonello Zara come tutti sanno ha perso la vita in un tragico incidente. Il veicolo con cui si è scontrato, lo prese in pieno e l’impatto fu fatale per l’ex tronista di Uomini e Donne. Dopo 12 anni, a parlare di quel maledetto giorno è il papà Valter ai microfoni di Studio Aperto.

Nel dettaglio l’uomo ha raccontato che l’omicida se le cavata con una semplice multa da 200 euro e una pena di un anno: “Sono dodici anni che mi faccio delle domande e nessuno mi ha mai risposto.

Secondo la sua opinione il giovane al volante della'auto oltre ad andare a folle velocità si è schiantato prima contro un muro prendendo poi di conseguenza il figlio. Un dolore ancora oggi straziante e che non trova giustizia.

Nessuna scusa alla famiglia Zara da parte dell’omicida

Stando sempre al racconto di Valter, il ragazzo in questione non si è nemmeno degnato di chiamare i soccorsi e la Polizia di Stato lo avrebbe lasciato andare via perché era stanco. Nel corso degli anni non si è mai degnato di scrivere un biglietto o tanto meno fare una telefonata per scusarsi.

Di sicuro, dice il Signor Zara, se avesse chiamato il 118 subito Antonello non sarebbe volato in cielo. Il padre di Antonello per colmare il dolore ha cercato di visitare i luoghi che frequentava suo figlio, dalle discoteche alle spiagge.

Inoltre, ancora oggi è rimasto in contatto con i fan dell’ex tronista di Uomini e Donne, condividendo con loro pensieri e parole. In particolar modo però ha chiesto a tutti di non dimenticarlo e che possa essere fatta giustizia.