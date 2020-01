Uomini e Donne, anticipazioni 9 gennaio: un sonoro due di picche

Terzo appuntamento del parterre senior di U&D

Oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento del Trono over di Uomini e Donne. La registrazione odierna è quella effettuata lo scorso 27 dicembre con l’allontanamento del cavaliere napoletano Juan Luis Ciano. Grazie al portale web Il Vicolo delle News siamo in grado di fornirvi le anticipazioni dettagliate. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma?

Spoiler Trono over: Barbara De Santi chiude con Pasquale ed Amedeo, poi liquida Armando

Gli spoiler dell’appuntamento odierno del Trono over di Uomini e Donne, svelano che in settimana Barbara De Santi è uscita con due cavalieri. Stiamo parlando di Pasquale ed Amedeo. Ma la maestra lombarda in studio deciderà di chiudere la conoscenza con entrambi i signori. La ragione? Alla nemica di Gemma Galgani non le è scattato nulla a primo impatto.

Successivamente uscirà fuori che Armando Incarnato le ha lasciato il numero di telefono ma lei non ha accettato perché lo considera solo un amico e tra loro non potrà mai esserci una storia d’amore. C’è da sottolineare, però, che la dama e il cavaliere partenopeo danzeranno per l’intera puntata.

Uomini e Donne: Aurora ed Antonella ricevono un due di picche da Jean Pierre

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio del parterre senior di Uomini e Donne, svelano anche che toccherà il turno di Jean Pierre. Quest’ultimo alcuni giorni fa ha effettuato delle esterne con Aurora ed Antonella.

Con la prima ha voluto chiudere perchè non provava praticamente nulla, mentre la seconda voleva continuare nonostante l’ex fiamma di Gemma Galgani le avesse detto che non provava nessuna attrazione. Quindi sarà criticata ed attaccata dagli spettatori e da Tina Cipollari e Gianni Sperti.

In studio ci sarà anche un gradito ritorno, ovvero Pamela ed Enzo per aggiornare a Titti come procede la loro relazione sentimentale. L’uomo le regalerà dei fiori in più un bigliettino con su scritto che si è innamorato di lei. Inoltre i due balleranno abbracciati al centro dello studio di U&D.