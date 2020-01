Scandalo Tina Cipollari: ‘Si è fatta vedere senza slip dai maschi di Uomini e Donne’. Ecco cosa è successo dietro le quinte

Gemma Galgani cambia pagina dopo Juan Luis Ciano

Dopo la lunga pausa natalizia il dating show Uomini e Donne è tornato nella sua normale programmazione. Nel primo appuntamento del 2020 i telespettatori di Canale 5 hanno avuto modo di vedere il Trono over di Uomini e Donne. Protagonisti della puntata sono stati Gemma Galgani e Juan Luis Ciano che hanno avuto un confronto a tu per tu e alla fine la dama gli ha dato il ben servito.

Dopo averlo difeso da tutti gli attacchi ricevuti dal parterre senior e da Gianni Sperti, questa volata la piemontese ha sbottato dicendogli quello che pensa realmente di lui. Quindi il dentista napoletano è stato costretto a lasciare lo studio e, stando agli spoiler, non ve ne farà più ritorno.

Gemma Galgani non indossa le mutande? La rivelazione della vamp

Nel frattempo, Tina Cipollari ha rilasciato una lunga intervista a Chi, il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini. La storica opinionista di Uomini e Donne ha rivelato un dettaglio bollente che riguarda la dama torinese.

Secondo la vamp frusinate il fallimento di tutte le sue frequentazioni all’interno del Trono over sono in parte colpa sua. Infatti ha detto che agli inizi Gems era una persona molto pacata, timida e alla ricerca del principe azzurro che le volesse bene.

Ma poi si sarebbe trasformata e per un certo periodo, stando alla Cipollari, non portava nemmeno la lingerie. Testimoni anche alcuni cavalieri che l’hanno vista senza mutande durante una sfilata sulla passerella. Ma non è finita qui, per Tina la nemica porta anche dei reggiseni imbottiti per sembrare più prosperosa.

Tina Cipollari e il consiglio a Gems

Nel corso della lunga intervista per il settimanale Chi, Tina Cipollari non si è limitata a parlare della lingerie della sua nemica. A quanto pare Gemma Galgani più volte vada a spiare gli account social della vamp frusinate e che non abbia vita propria.

Poi l’accusa, secondo lei ha dei profili finti per vedere cosa fa nella sua vita privata. Infine ha detto che la dama torinese dovrebbe darsi una regolata perché è una 70enne e certe cose non dovrebbe più farle.