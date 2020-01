Il Segreto spoiler prossime settimane: Puente Viejo devastata da una nuova epidemia

Le prossime settimane saranno molto avvincenti all’interno della soap opera spagnola Il Segreto. Tra i vari avvenimenti che lasceranno con il fiato sospeso i telespettatori ci sarà la presunta morte di Fernando Mesia. A seguito di questo avvenimento, però, tutto il paesino sarà devastato da una forte epidemia.

Le acque di tuta Puente Viejo risulteranno contaminate e questo darà luogo ad una serie di dinamiche molto intricate. Gli abitanti incominceranno a farsi delle domande circa l’artefice di tutto questo e i sospettati saranno diversi.

Il Segreto: tutte le acque vengono inquinate

Nel corso delle prossime settimane al Segreto avverranno dei colpi di scena. L’arrivo del sottosegretario Juan Garcia Morales scombussolerà gli animi dei protagonisti della soap opera. Quest’ultimo manifesterà sin da subito la volontà di inondare il paese a causa della costruzione di un necessario bacino idrico. Proprio per tale ragione, nel momento in cui le persone e il bestiame incominceranno ad ammalarsi inspiegabilmente verranno aperte delle indagini.

In particolar modo, i residenti scopriranno che le acque sono contaminate da una sostanza altamente nociva. All’inizio, tutti i sospetti ricadranno sul nuovo arrivato, ma quest’ultimo si mostrerà molto convincente nel dichiararsi innocente. Per tale ragione, i vari abitanti inizieranno a fare altre ipotesi. Si aprirà una nuova pista che condurrà verso Carmelo e Severo.

Trame prossime settimane: i sospetti degli abitanti

I due, infatti, potrebbero aver inquinato di proposito le acque solo per mettere in cattiva luce Juan Garcia e farlo allontanare da Puente Viejo. Le anticipazioni di quanto accadrà nel Segreto nel giro delle prossime settimane, però, rivelano che resterà aperto anche un altro scenario. Fernando, infatti, verrà dato per morto dopo che Maria avrà azionato il detonatore e fatto esplodere la bomba con cui il Mesia la stava minacciando.

Questo, dunque, farà credere di essersi finalmente sbarazzati di lui. In realtà, però, il corpo del protagonista non verrà mai ritrovato, pertanto, non ci sarà alcuna certezza in merito alla sua morte. Sarà stato forse lui a compromettere la salute di tutti gli abitanti di Puente Viejo? Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprirlo.