Oroscopo Branko di oggi 16 gennaio: le previsioni segno per segno

Dall’oroscopo di Branko del 16 gennaio emergono tante novità. Siete curiosi di conoscere la vostra situazione astrologica di questa giornata? Ecco le previsioni dettagliate dei pianeti e delle stelle per questa giornata di giovedì per tutti i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 16 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Il modo migliore per raggiungere i vostri obiettivi è agire, ma le diverse opposizioni consigliano di non anticipare i tempi. Meglio concentrarvi sulla salute e forma fisica. La settimana si conclude con allegria, soprattutto nel matrimonio.

Toro – Luna in Bilancia illumina il settore lavorativo, professionale, affari e le iniziative personali. Approfittate della distrazione di Mercurio in Acquario per sbrigare le cose scritte, burocrazia. Dedicatevi un po’ all’amore.

Gemelli – Influssi favorevoli per il successo professionale, finanziario. Troverete anche persone disponibili alle vostre proposte, inedite e mai sperimentate da altri. Amore ombroso.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Siete soddisfatti di come vanno le cose, ma c’è qualcosa di poco chiaro e tranquillo nei rapporti di lavoro, affari. Attenzione alle salute, soprattutto allo stomaco e al fegato. In serata tutto diventa più leggero.

Leone – In questa giornata la Luna cambia in Bilancia, segno della legge in senso lato. Anche Giove è favorevole, ma qualche noia burocratica non mancherà. Mercurio va in opposizione in Acquario, lunedì anche il Sole e rappresenterà i rapporti coniugali, di coppia, parenti stretti, collaborazioni.

Vergine – Mercurio transita in Acquario e fa brillare i contatti con il pubblico, viaggi. Se qualcuno vi dichiara guerra, voi rispondete con armi professionali. Venere e Marte in contrasto: il vostro matrimonio fa acqua da tutte le parti.

Previsioni di giovedì 16 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Anche quest’anno le stelle vi creano situazioni professionali e lavorative intense. Troppi impegni danneggiano la salute e i rapporti privati. Tra oggi e domani, Luna ultimo quarto dirà quattro paroline a Giove.

Scorpione – In questa giornata, la famiglia è al primo piano. Sono poco le famiglie patriarcali di un tempo, ma non mancano i parenti con cui fare i conti. Pagate e non avrete rogne. Le scelte drastiche assicurano fama e guadagno.

Sagittario – Siete sotto pressione a causa delle stelle, ma ciò non significa che non raggiungerete il successo sperato. Luna ultimo quarto e Mercurio favoriscono gli affari, concluderete il 2020 con una soddisfazione personale.

L’oroscopo di Branko del 16 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Giornata ad alta tensione. Per non farvi andare in tilt, vi ricordiamo che ultimo quarto in Bilancia è l’ultima fase lunare più difficile dell’inverno. Dovrebbe interessare il campo del successo, ma la quadratura che nasce con Giove tocca la vita privata e la salute. Si consiglia due giorni di paura per non rivedere persone che non sopportate.

Acquario – Mercurio transita nel vostro segno in serata ma già dalla mattina avete il sostegno di Luna-Bilancia, che favorisce gli incontri, viaggi. I pensionati possono migliorare economicamente. I soldi rendono focoso l’amore.

Pesci – In questa giornata riuscite a fare una scelta giusta nel campo lavorativo e degli affari. Quando Luna da Bilancia passa in Scorpione, potete iniziare a scrivere un nuovo capitolo. Non parlate dei progetti che avete in mente, le cose si dicono a lavoro ultimato. Musica in amore.