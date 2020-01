‘E’ una cosa indegna, fregatene dell’invidia di 4 poveracci..’: Rita Dalla Chiesa, il duro sfogo a favore di Amadeus [FOTO]

Amadeus nella bufera per le frasi ‘sessiste’ alla conferenza stampa di Sanremo 2020

Mancano tre settimane al via della 70esima edizione del Festival di Sanremo, ma già ci sono tantissime polemiche intorno alla kermesse. Oltre ai big in gara, per molti considerati sconosciuti, nelle ultime ore Amadeus è finito nel mirino per alcune frasi considerate sessiste fatte durante la conferenza stampa di presentazione.

In pratica il conduttore ha fatto delle affermazioni maschiliste e mortificanti per la figura femminile. In particolare le parole rivolte a Francesca Sofia Novello, fidanzata del campione della Moto GP Valentino Rossi hanno sollevato un polverone. Il marito di Giovanna Civitillo ha detto di averla scelta perché ha la capacità di stare accanto a un grande uomo rimanendo un passo indietro.

Apriti cielo, sul web si è scatenato l’inferno, tanto che il professionista Rai ha dovuto fare un post su IG per spiegare il vero senso delle sue parole. A prendere le sue difese Rita Dalla Chiesa che ha tuonato sui social.

Il post di Amadeus su Instagram

Le ultime ore non sono state molto semplici per Amadeus. Infatti il nuovo conduttore del Festival di Sanremo è stato accusato di essere un maschilista svilendo la figura femminile. La frese che ha indignati in tanti è quella rivolta ad una delle sue vallette che lo affiancheranno nelle cinque serate della kermesse canora.

Per questa ragione, per sedare gli animi a difendersi, il padrone di casa di I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha deciso di scrivere un comunicato sul suo account IG che in pochissimo tempo ha ricevuto la risposta di migliaia di utenti. (Continua dopo il post)

Lo sfogo di Rita Dalla Chiesa

Amadeus, con la frase ‘un passo indietro’ riferita a Francesca Sofia Novello voleva significare che non è una ragazza che ha la capacità di tenersi fuori dai riflettori, nonostante la popolarità del fidanzato Valentino Rossi. Tra i vari commenti è apparso quello della collega Rita Dalla Chiesa che lo ha difeso a spada tratta.

L’ex conduttrice di Forum ha detto a Sebastiani di non dare delle spiegazioni perché è una persona per bene, definendo quelli che lo criticano solo dei poveracci invidiosi. Ecco lo sfogo della giornalista di Casoria: