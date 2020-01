‘Non ho soldi…’: da Maria De Filippi il dramma di un padre e una figlia, Finale a sorpresa [FOTO]

Seconda puntata della 20esima edizione di C’è Posta per Te

Sabato 18 gennaio su Canale 5 è andato in onda il secondo appuntamento di C’è Posta per Te, giunto ormai alla 20esima edizione. Il people show ideato e condotto da Maria De Filippi ha aperto la stagione con ottimi ascolti. Infatti la prima puntata trasmessa la settimana scorsa è stata vista da circa sei milioni di telespettatori per uno share del 30.2%.

Quindi di è riconfermato una trasmissione molto amata dal pubblico italiano. Ad impreziosire l’appuntamento di ieri sera sono stati due ospiti d’eccezione. Dopo Johnny Depp, Luca Argentero e Cristina Marino, sono arrivati Can Yaman e Mara Venier.

C’è Posta per Te: la storia di Massimiliano e la figlia Alessia

Massimiliano ha contattato la redazione di C’è Posta per Te per provare a riconciliarsi con la figlia Alessia, venuta al mondo dal primo matrimonio.

Quando il padre è la madre si sono lasciati lei aveva solo dieci anni mantenendo un rapporto forte col padre.

Qualche anno dopo il genitore perde la testa per Debora che ha già altre due figlie. Alessia e quest’ultima per fortuna vanno d’accordo si dividono l’amore di Massimiliano. L’uomo è disoccupato decidendo di lasciare Palermo per trasferirsi a Treviso per cercare un nuovo lavoro. Poco dopo lo raggiungono Debora con le sue figlie mettendo al mondo un’altra figlia.

Quando Alessia sta per fare 18 anni ha chiesto al padre di raggiungerla in Sicilia per il suo compleanno. Lui non ha soldi e la madre di Alessia gli ha dato del denaro per comprare il biglietto del treno. (Continua dopo le foto)

Alessia perdona il padre Massimiliano

Alessia non perdona al padre il fatto di non aver contribuito alle spese della patente che è riuscita ad avere da sola lavorando, e di un’auto che finora non ha ancora acquistato perchè al momento è disoccupata.

Quindi si sente messa da parte convincendosi che il genitore si preoccupa solo della sua nuova famiglia. Dopo aver riflettuto un po’ , la ragazza ha deciso di abbracciare Massimiliano e Debora.