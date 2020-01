Uomini e Donne, sfiorata una rissa nello studio. Ecco i dettagli

Sfiorata una rissa

Le puntate di Uomini e Donne regalano sempre colpi di scena ai telespettatori. Domani, 20 gennaio, andrà in onda la scelta di Giulio Raselli che sarà sostituito da Daniele Dal Moro. Nonostante le corteggiatrici Giovanna e Giulia si siano arrabbiate per la sua ambiguità, tutti sperano che possa andare via con colei che sceglierà.

Secondo Gianni Sperti il tronista non è all’altezza di Giovanna, dal momento che risulta essere molto più matura. L’altra, invece, potrebbe fare al caso suo per la giovane età. Per quanto riguarda il ‘collega’ Carlo Pietropoli, sembra che le cose non stiano andando bene. Nell’ultima puntata è quasi arrivato alle mani con Lorenzo Riccardi. Per fortuna i due si sono limitati alle parole.

‘Tutti ti considerano un bamboccione, ma nessuno te lo dice’

Il fatto che si sia sfiorata una rissa nello studio, ha incuriosito ancor di più i fan di Maria De Filippi. Lo scontro verbale è avvenuto tra Lorenzo e Carlo. Quest’ultimo ha mandato via una ragazza perché si aspettava da lei un qualcosa che non c’è stato.

Le ha rinfacciato di non fare nulla per lui, ragion per cui non è più interessato a conoscerla. Ha ricordato di essere lui il tronista, dunque deve essere corteggiato. Come se non bastasse ha utilizzato un linguaggio inappropriato con le pretendenti che si sono opposte al suo pensiero.

A quel punto è intervenuto il fidanzato di Claudia Dionigi per ricordargli che è un uomo, quindi potrebbe prendere lui l’iniziativa. Il regolamento non ha una rigidità tale da imporre il rispetto dei ruoli. Non è detto che si debba essere intraprendenti per obbligo e, inoltre, è scortese rinfacciare i gesti carini fatti nei confronti di una persona.

Carlo, stufo della predica, si è alzato dalla poltrona per farsi sentire, ma Lorenzo gli ha detto di sedersi. Molti credevano che ci sarebbe stato uno scontro fisico, però la questione non è degenerata. Il tronista è stato accusato di essere noioso, in quanto non sta rendendo il suo percorso interessante. Dovrebbe agire più d’istinto, anziché pretendere maggiori attenzioni dalle pretendenti.

La frecciatina sui social

Nemmeno stavolta Cecilia Zagarrigo ha avuto fortuna a UeD. Secondo le anticipazioni abbandonerà lo studio del programma per volontà di Carlo. Per alcune ore ha deciso di estraniarsi dai social, però poi è tornata attiva per dare spiegazioni ai suoi follower.

Ha riferito che non perderà mai il suo sorriso per un uomo. Sa di valere come donna, dunque non permetterà a nessuno di metterle i piedi in testa. Gli utenti del web credono che abbia lanciato una frecciatina al tronista.