Oroscopo Paolo Fox del 21 gennaio: le previsioni giornaliere per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 21 gennaio porta una ventata di positive novità e qualche cambiamento inaspettato. Per i nativi dello Scorpione sarà una giornata nervosa, invece, per le persone dell’Acquario sarà tranquilla. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di martedì per ogni segno zodiacale.

Paolo Fox oroscopo 21 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questo martedì sentite una grande forza ma nello stesso tempo una grande stanchezza, che sarà ancora più evidente nelle giornate di mercoledì e giovedì. Questo è un periodo in cui ci sono molti problemi, tensioni. Molto probabilmente avete problemi di lavoro ma spesso è proprio il vostro carattere a creare delle perplessità.

Toro – In questa giornata Giove e Saturno sono dalla vostra parte. Nonostante tutto, questo martedì è una giornata confusa e nervosa, soprattutto per coloro che non riescono a ricevere risposte d’amore. Attenzione nelle relazioni e in famiglia.

Gemelli – Anche se una persona è distante, avete bisogno di dire ciò che pensate. In questa giornata la lontananza si sente di più, specialmente quella psicologica. Tutta questa situazione vi dà molto fastidio.

Previsioni di martedì 21 gennaio da Cancro a Vergine

Cancro – Venere favorisce coloro che hanno voglia di stare con le persone amate che ricambiano i vostri sentimenti. Con Venere favorevole non significa che un amore funziona ma che si può amare una persona solo se i sentimenti sono corrisposti.

Leone – In amore c’è competizione. Questo non è bello, soprattutto se frequentate i nativi dell’Acquario, Scorpione, Vergine. Potreste rendervi conto che è un po’ difficile trovare il bandolo della matassa. Cercate di mantenere la calma e di tenere sotto controllo le finanze.

Vergine – Intorno a voi c’è un grande movimento, alcune chiusure arriveranno tra aprile e maggio. Febbraio sarà un mese molto importante per chi vuole ricevere una conferma. Fate attenzione alle persone che approfittano di una vostra piccola distrazione per mettervi tutti contro. Per fortuna, voi avete le spalle larghe.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Approfittate di questa giornata perché da domani alcuni pianeti dissonanti vi renderanno di cattivo umore. Questo 2020 è iniziato con i ripensamenti. Infatti, la settimana scorsa avete avuto dei problemi fisici, perciò è bene sapere che adesso è arrivato il momento di recuperare.

Scorpione – È una giornata nervosa. Di solito, vi agitate quando non riuscite a fare tutto ciò che vorreste e vi sentite bloccati. Nelle relazioni sentimentali siete sempre stati voi a decidere. Se avete scelto di chiudere un rapporto è perché avete deciso di non continuare più su una certa strada.

Sagittario – Se l’amore lascia un po’ a desiderare è perché ci sono delle discrepanze. Dovete riflettere bene su ciò che desiderate. Se intendete riavvicinare una persona che si è allontanata da voi molto tempo fa, ci potrebbero essere forti dubbi. Fisicamente è previsto un ‘fuori forma’.

L’oroscopo di Paolo Fox del 21 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno –. Le stelle possono dispensare consigli ma poi tocca a voi fare le cose. In questo periodo riuscite ad avere delle certezze in più, chi lavora in un’azienda in crisi sarà l’ultimo a essere toccato. Se qualcosa non cambia è solo perché non lo desiderate. Le occasioni per farlo ci sono tutte.

Acquario –. Settimana tranquilla. Non è un periodo esageratamente positivo ma neanche così difficile. Nel prossimo weekend la Luna sarà nel vostro segno, perciò tutte le relazioni che nascono ora potranno diventare interessanti. Da qualche tempo state cercando di evitare situazioni che non sono più validi.

Pesci – Continua un’ondata di forza per voi che, insieme a Bilancia e Vergine, siete tra i preferiti. La settimana è a vostro favore e voi potreste essere a favore di una persona che vi interessa. Le coppie che hanno avuto una crisi potranno recuperare nella prossima settimana.