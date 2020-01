Emma Marrone dopo il tumore: ecco cosa non può più fare

Emma Marrone un po’ di mesi fa, si è trovata a fare i conti con il ritorno del tumore. La malattia l’ha molto cambiata, sia fuori che dentro, tuttavia, non ha minimamente scalfito la sua voglia di vivere e la solarità. Nel corso di un’intervista su Sette, un inserto del Corriere della sera, la cantante si è messa a nudo ed ha rivelato retroscena sul problema avuto.

Anche se l’artista si ostina a mostrarsi sempre in forma smagliante e con un grosso sorriso sulle labbra, ci sono delle conseguenze che, purtroppo, la malattia ha generato. In particolar modo, la ragazza si è soffermata su di una cosa che non può più fare ai suoi capelli.

Emma svela cosa non può più far dopo il tumore

Nell’intervista con il Corriere della sera, Emma Marrone ha parlato del tumore ed ha spiegato quali siano le conseguenze di quello che le è accaduto. Oltre che dal punto di vista psicologico, l’artista ha subito delle incidenze anche dal punto di vista estetico. In seguito alla seconda operazione, avvenuta solo alcuni mesi fa, i medici le hanno fortemente sconsigliato di fare alcune cose.

Tra queste, da evitare in modo abbastanza categorico è la tinta ai capelli. Emma, infatti, si è sempre tinta di biondo, ma dopo quello che le è accaduto, non potrà più farlo. Questo, però, non ha turbato particolarmente la cantante che, infatti, ci ha tenuto a chiarire che ciò che conta è il fatto che si senta bionda dentro. Per questo, i fan, molto presto, si dovranno abituare a vedere sfoggiare alla loro beniamina una chioma brown.

La Marrone e l’ansia ogni tre mesi

Questa è, sicuramente, una delle conseguenze più banali del tumore che ha dovuto affrontare Emma Marrone. Le incidenze maggiori, infatti, le ha avute dal punto di vista mentale. La trentacinquenne, infatti, ha spiegato che ogni tre mesi è costretta a fare delle analisi per controllare che il problema non si ripresenti.

Ogni volta che si reca nelle strutture adeguate per sottoporsi a questi accertamenti, l’ansia è alle stelle. Ad ogni modo, esternamente cerca sempre di mostrarsi spaccona e sicura di sé. La Marrone, infatti, ha svelato che, nonostante l’ultima operazione sia stata alquanto difficile, lei è entrata in sala operatoria con il suo solito atteggiamento da super donna.