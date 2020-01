‘Il ritorno della farfallina…’: Belen Rodriguez nuda, il lenzuolo bianco non riesce a coprire le parti intime [FOTO]

La vacanza a Parigi dei Rodriguez

Qualche giorno fa Belen Rodriguez, Stefano De Martino e il loro figlioletto Santiago hanno trascorso un fine settimana indimenticabile. Infatti la famiglia si è recata a Disney Land Paris per vedere gli spettacoli con i cartoni animati e rilassarsi. Ovviamente il ballerino napoletano e la soubrette argentina hanno documentato il tutto attraverso delle Stories sui loro rispettivi account Instagram.

Mentre nelle ultime ore gira voce che i due artisti possono aprire la porta della loro casa per girare una sit-com su di loro. Una cosa simile è accaduta qualche mese fa ad un’altra coppia del mondo dello spettacolo, ovvero Ilary Blasi e Francesco Totti.

La soubrette argentina torna a far parlare il popolo del web

Ma di recente Belen Rodriguez ha attirato l’attenzione su di sé per qualcos’altro. La modella argentina è del tutto consapevole di avere un fisico perfetto, un corpo che fa invidia a gran parte delle donne di qualsiasi età. La moglie di Stefano De Martino, infatti ha tutte le curve al punto giusto.

Nello scatto che la conduttrice di Tu si que vales ha postato di recente sul suo seguitissimo account IG, però, c’è un dettaglio che non è passato per niente inosservato al popolo del web. Di cosa si tratta? Stiamo parlando della famosa farfallina, il particolare tatuaggio posizionato sull’inguine della soubrette argentina. (Continua dopo la foto)

La famosa farfallina di Belen Rodriguez

Nello scatto in questione, realizzato con un effetto in bianco e nero Belen Rodriguez mostra, ancora una volta la famosa farfallina. Una posa volontaria o fatta a hoc per lo shooting fotografico? In poche parole una foto così seducente che ha lasciato a bocca aperta tutti coloro che la seguono sui social network.

Era dai tempi del Festival di Sanremo quando lei era una valletta che non si vedeva in primo piano quel tatuaggio vicino la parte intima. Nell’immagine si vede la madre di Santiago completamente nuda e coperta, in parte, da un lenzuolo bianco. Il post ha fatto il pieno di likes e commenti positivi.