Sabrina Ferilli da censura, totalmente svestita sulla sdraio, le parti intime coperte da mani e gamba [FOTO]

Sabrina Ferilli sarebbe stata riconfermata a Tu si que vales

E’ un po’ di tempo che i telespettatori non vedono Sabrina Ferilli nel ruolo di attrice sia al cinema che in televisione. Infatti in questa attuale stagione televisiva la’artista romana è stata protagonista sul piccolo schermo con un ruolo inedito.

Lo scorso ottobre fino ai primi di dicembre era impegnata come presidentessa della giuria popolare di Tu si que vales, il varietà di successo del sabato sera di Canale 5. Un’opportunità che le ha offerto Maria De Filippi che è anche una sua cara amica.

E a proposito di questo, nelle ultime settimane circola una voce che la moglie di Costanzo abbia confermato la Ferilli per la prossima edizione. In attesa di vederla recitare, su internet è visibile uno scatto bollente che riguarda la moglie di Flavio Cattaneo. Di cosa si tratta?

L’attrice romana come mamma l’ha fatta: la foto erotica sul web

Una Sabrina Ferilli così atomica non è facile vederla tutti i giorni. Oltre ad avere un grande talento attoriale, la giudice di Tu si que vales è anche una donna molto bella e con un grande carisma. Ebbene sì, l’artista romana è una vera e propria portatrice sana di femminilità e sensualità.

Ricordiamo, inoltre, che la Ferilli ha anche vinto il Premio Oscar col film ‘La Grande Bellezza’ di Paolo Sorrentino. Nello scatto citato prima la donna mette in bella evidenza le sue curve esplosive: décolleté sodo e prosperoso e sguardo ammiccante.

C’è da dire che la foto in questione non è per niente volgare, infatti le parti intime sono coperte dalle mani e da una gamba. Questa immagine dovrebbe essere una del calendario realizzato un po’ di anni fa. (Continua dopo la foto)

Il grande desiderio di Mara Venier

Il prossimo anno Sabrina Ferilli presenterà il Festival di Sanremo? E’ un desiderio espresso da Mara Venier che vorrebbe al suo fianco appunto l’attrice romana e un’altra sua grande amica: Maria De Filippi. La padrona di casa di Domenica In, che tra l’altro sta riscuotendo un grande successo, vorrebbe una kermesse tutta al femminile. Riuscirà a convincere i vertici di Viale Mazzini a farsi affidare la manifestazione canora più importante del nostro Paese?