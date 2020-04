“Non interessa a nessuno…”: Silvia Toffanin sbotta, il retroscena che nessuno si aspettava

Silvia Toffanin in quarantena in Liguria con i due figli

Da oltre un mese Silvia Toffanin non si reca a Cologno Monzese per registrare le nuove puntate di Verissimo, lo storico rotocalco di Canale 5 che conduce da circa 15 anni. L’emergenza sanitaria per il Covid-19 ha costretto i vertici di Mediaset a sospenderlo. Infatti il programma del sabato pomeriggio, insieme a CR4 – La Repubblica delle donne e Domenica Live sono stati i primi a chiudere i battenti.

Quindi l’ex Letterina di Passaparola trascorre la quarantena in Liguria, precisamente nella villa che Pier Silvio Berlusconi ha acquistato tempo fa a Portofino. Con lei i suoi due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, avuti dalla sua lunga relazione col vicepresidente e amministratore delegato del Biscione.

La conduttrice di Verissimo non ha dei canali social personali

Chi segue Silvia Toffanin sin dagli esordi sa perfettamente che è molto riservata. Infatti, difficilmente parla della sua vita privata nelle interviste. Inoltre i più tecnologici hanno notato che la compagna di Pier Silvio Berlusconi non ha nessun canale social, quindi niente Facebook, Twitter e Instagram. Quando deve dare dei messaggi e comunicati, la professionista vicentina si avvale dai profili ufficiali di Verissimo, trasmissione che ormai considera sua.

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa per Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice riguardo i social diceva: “Non ho nessun profilo personale sui social perché sono molto riservata. E poi, in confidenza, credo che a nessuno interessi sapere cosa mangio a pranzo, dove sono stata a cena o che esercizio faccio in palestra”.

Silvia Toffanin non mostrerà mai i suoi figli sui social network

In quell’occasione Silvia Toffanin aveva dichiarato anche di essere una madre molto protettiva nei confronti della suavita privata. Infatti da genitore dice sempre che non pubblicherà mai una foto dei suoi figli sui social social network.

Una decisione simile l’ha presa la sua cara amica e collega (entrambe Letterine a Passaparola) Ilary Blasi. Nonostante quest’ultima possiede degli account la moglie di Francesco Totti non condivide mai foto e clip che mostrano i suoi tre figli.