Uomini e Donne, la Mennoia svela cosa accadrà ai troni di Carlo, Daniele e Sara: “Ci occuperemo anche di loro”

Nel corso di una diretta su Instagram, Raffaella Mennoia ha fatto degli spoiler su Uomini e Donne ed ha svelato anche cosa accadrà ai troni di Carlo, Daniele e Sara. Tutti, ormai, sanno che da lunedì ripartirà il programma in una versione tutta nuova, ma le protagoniste sono solo due: Gemma e Giovanna.

Per tale ragione, i fan della trasmissione si sono chiesti che fine faranno i percorsi degli altri tronisti. La caporedattrice ha chiarito questo aspetto e poi ha fatto anche qualche altra piccola confessione.

Che ne sarà dei troni di Uomini e Donne?

La diretta della Mennoia è cominciata dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e dal grave lutto subito dalla caporedattrice a causa della perdita di suo papà. Dopo poco tempo, poi, la discussione con i fan è entrata nel vivo e la donna ha risposto ad un bel po’ di domande. Tra le prime c’è stata quella relativa a che ne sarà dei troni di Uomini e Donne ancora in carica. La collaboratrice della De Filippi ha detto che vogliono prima provare a capire come andrà questa nuova formula. In caso i risultati dovessero essere positivi, la redazione si occuperà anche di tutti gli altri.

Naturalmente, è abbastanza difficile pensare ad un ritorno alle origini, almeno per il momento, pertanto, è probabile che si attui lo stesso procedimento anche per loro. Altri follower, invece, hanno chiesto se si tornerà mai al format originale, oppure se questa resti una formula definitiva. Su questo, ovviamente, Raffaella non è riuscita a rispondere con chiarezza dato che tutto dipenderà dall’evolversi della situazione, ma si augura di tornare presto al vecchio stampo.

Altri spoiler e il commento dui Demellis

Gli utenti non si sono accontentati di queste dichiarazioni, sta di fatto che hanno chiesto alla donna di fare ulteriori spoiler in merito ai troni di Uomini e Donne. La protagonista, però, ha spiegato di non poter andare oltre. Alquanto vaghe, infatti, sono state le risposte in merito ai corteggiatori di Giovanna. Che fine faranno? Continueranno a corteggiarla? La donna si è limitata a dire che lo vedremo presto.

Dopo un po’, la caporedattrice ha commentato anche il ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. In merito a questo, ha detto di essere felice per loro e li ha esortati a prendersi cura l’uno dell’altra senza farsi più del male.