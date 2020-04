Gianni Morandi ancora polemiche sul cantante “Adesso basta però!”

Gianni Morandi attaccato sui social network, ancora una volta subisce degli attacchi e stavolta risponde sul tema

Gianni Morandi ancora una volta finisce nel mirino delle polemiche. Ci è ricascato, perché questo personaggio, molto spesso si fa protagonista di una serie di discussioni. Questa volta è tornato sotto i riflettori per un piccolo particolare emerso da una foto sui Social.

Gianni è un personaggio molto amato e poi, nei tempi l’odio sui social sta crescendo e molte volte si scontra con loro. Probabilmente, per la frustrazione di dover restare in casa dentro il cantante diventa aspetto bersaglio di critiche. In questi giorni è stato attaccato due volte. Il motivo è che aveva la mascherina protettiva, però non l’aveva messa in maniera corretta.

Gianni Morandi risponde per toni

Alcuni utenti su Instagram hanno avuto da ridire del fatto che Gianni Morandi avesse indossato la mascherina protettiva in maniera sbagliata. Infatti, la portava con il naso di fuori. Lo hanno rimproverato perché in questo modo, riusciva a filtrare solo le particelle in entrata, ma non quelle in uscita e quindi l’hanno invitato a stare a casa per non infettare qualcuno.

Già qualche giorno fa l’avevano attaccato perché la sua mascherina secondo loro non era quella giusta. E quindi lui aveva utilizzato quella corretta. Però mentre nel primo caso le aveva risposto cercando di capire dove aveva sbagliato, adesso invece ha deciso di rispondere diversamente. Il cantante ha fatto notare che le critiche sono davvero fuori luogo. Infatti, ha detto che con la mascherina è come se sbagliasse sempre perché prima gli hanno detto che aveva quella egoista e poi, altre chiacchiere. Adesso hanno avuto anche da ridire quando ha mostrato invece un modello completamente differente.

La risposta sui social network

La risposta che Gianni Morandi ha dato all’utente che ha avuto sempre da ridire sulla sua mascherina ha riempito di like dagli utenti. Infatti, Morandi continua a essere uno dei personaggi più seguiti soprattutto sui social network.

L’atteggiamento di alcuni followers che continuano sempre a criticare anche quando sembra non essercene il bisogno, non è certo una cosa bella. Però lui di solito riesce sempre a tenere testa anche a coloro che sono particolarmente polemici. La cosa importante adesso a mantenere tutti la calma e continuare anche ad usare i Social. Più che altro come distrazione, invece, che come un modo per puntare il dito contro gli altri.