Grande Fratello Vip, crisi tra Serena Enardu e Pago. Ecco l’indizio

Crisi tra Serena e Pago

Secondo il parere di molti italiani Pago avrebbe potuto vincere l’ultima edizione del Grande fratello Vip. Purtroppo non è riuscito nemmeno ad arrivare in finale e si dice che la colpa sia stata di Serena Enardu. Il suo ingresso lo ha penalizzato al punto tale da far ricredere il pubblico sul suo conto.

Non ha raggiunto il podio, ma in compenso ha ritrovato la serenità accanto a lei. Nelle ultime ore, però, pare che le cose non stiano andando bene. I dubbi sono sorti da quando la coppia non sta più scrivendo delle dediche sui social. Il tutto potrebbe essere dipeso da una scelta di Pago, non condivisa dalla compagna.

L’inaspettata decisione

La crisi tra Serena e Pago dipenderebbe da una decisione dell’uomo. In pratica ha raggiunto il figlio Nicola e l’ex moglie Miriana Trevisan per trascorrere con loro una parte della quarantena. Si è giustificato dicendo che non si può abbandonare la famiglia in un momento così delicato. Non a caso è stato criticato per aver scelto di stare con Serena e il figlio Tommaso.

Le lamentele sono arrivate soprattutto dalla sua famiglia, la quale non ha mai visto di buon occhio l’attuale compagna. Quest’ultima ha mostrato il peggio di sé a Temptation Island Vip con Alessandro Graziani. Poi dopo ha chiesto una seconda possibilità, così il cognato Pedro è intervenuto per smascherarla. Ha mostrato al fratello una serie di like che lei ha lasciato ad alcune foto ‘artistiche’ del tentatore.

A prescindere da ciò Pago ha voluto perdonarla per ricominciare con il piede giusto. E’ chiaro che non ci sono rapporti idilliaci con Serena, la quale sicuramente non avrà gradito il riavvicinamento alla Trevisan. Gli utenti del web non la compatiscono perché è una situazione che ha creato con le sue mani. Se si fosse comportata diversamente, la relazione sarebbe più stabile.

‘Pago è cambiato con l’ingresso dell’ex fidanzata’

Durante una conversazione tra i concorrenti, Sossio Aruta aveva espresso un suo parere su Pago. Quando non era ancora entrato nella casa, ha avuto modo di osservarlo dall’esterno. Senza Serena era un’altra persona. Solare, divertente e alla mano. Improvvisamente ha cambiato personalità, quindi non ha più avuto i telespettatori dalla sua parte. In tanti hanno sostenuto le sue parole.