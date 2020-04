Loredana Lecciso e Albano, si allarga la famiglia: gioia a Cellino San Marco

Loredana Lecciso è ritornata con il suo storico ex Albano. La showgirl, in vista di questo ricongiungimento, ha deciso di trascorrere il suo periodo di quarantena in Puglia, nella meravigliosa tenuta di Cellino San Marco, luogo incantato immerso tra la natura e alberi secolari.

Loredana Lecciso felice per la nuova nascita

La bellissima 47enne ha ultimamente postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae felice e sorridente in compagnia di un nuovo arrivato. Si tratta di un puledrino. Lo scatto è stato preso d’assalto da like e commenti e in molti hanno anche dichiarato di provare una sorta di invidia per la sua vita nella natura. (Continua dopo la foto)

Loredana e l’amore ritrovato con Albano

Dopo un lungo periodo di incomprensioni e turbolenze, Albano e la Lecciso hanno ritrovato la serenità, e a quanto pare pure l’amore. Sono lontani i tempi in cui litigavano, spesso anche in diretta tv, dicendosene di tutti i colori: oggi sono di nuovo una coppia, una famiglia pronta ad affrontare insieme questo periodo di emergenza.

L’ufficializzazione del ritorno di fiamma è arrivata qualche giorno fa. I due sono usciti allo scoperto ed hanno deciso di rendere pubblica una relazione che forse non è mai davvero finita. I fan che volevano il cantante di Cellino San Marco particolarmente vicino alla sua ex moglie Romina Power, soprattutto in vista di un ritrovato sodalizio artistico che tanto ha fatto sperare in altro, dovranno mettersi l’anima in pace: il pugliese ha occhi solo per Loredana e il fuoco della passione tra di loro non si è mai spento. (Continua dopo la foto)

Romina Power un fantasma che aleggia a Cellino San Marco

Il triangolo Romina Loredana Albano in questi anni ha tenuto banco prepotentemente ed ancora oggi che è ritornato l’amore, il fantasma dell’attrice americana aleggia come sempre su questa storia.

Già perchè Romina sta trascorrendo la quarantena nella tenuta di Cellino San Marco, la storica dimora del cantante, anche se in una casa diversa, considerando l’ampiezza dell’immobile. Vite (quasi) separate dunque, ma il suo nome continua a ritornare e la sua presenza ad esserci, nonostante tutto e tutti.