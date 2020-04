Il Paradiso delle signore spoiler 23 aprile: Federico tonra a casa, Marta e Vittorio fanno pace

A causa del discorso del Presidente del Consiglio, la puntata che sarebbe dovuta andare in onda oggi, 21 aprile, slitterà a domani e così tutte le altre. Questo implica che la puntata 133 del Paradiso delle signore, prevista il 22 aprile, andrà in onda il 23. Le anticipazioni rivelano che Federico tornerà, finalmente, dalla Svizzera. L’operazione andrà a buon fine e per la famiglia Cattaneo sarà una vera gioia.

Marta, invece, comprenderà di non riuscire a stare lontano da suo marito ancora a lungo, per tale ragione deciderà che è giunto il momento di tornare a casa. Tra i due, dunque, tornerà il sereno.

Spoiler 23 aprile: l’intervento di Federico va bene

Nel corso dell’episodio del 23 aprile del Paradiso delle signore assisteremo ad alcuni lieti eventi. Finalmente dei nodi verranno al pettine e delle tensioni si affievoliranno. In casa Cattaneo si respirerà un clima di festa. L’operazione di Federico andrà bene e farà ritorno a casa. Una volta messo piede a Milano, Luciano avrà come primo pensiero quello di incontrare di nuovo Clelia.

Il ragioniere, però, sarà anche curioso di rivedere Roberta per capire quali siano le novità in merito alla relazione con suo figlio. La giovane è stata molto in ansia in tutti questi giorni, pertanto, non potrà fare altro di manifestare la volontà di rivedere il giovane. Un po’ di tensioni, invece, ci saranno tra Gabriella e le sue amiche Roberta e Laura. La fanciulla non prenderà di buon grado la decisione delle fanciulle di combinarle un incontro segreto con Salvatore. Secondo il suo punto di vista, questa sarà una vera e propria trappola.

Novità per i Guarnieri al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, mercoledì 23 aprile, si parlerà molto del tema della liberazione e delle tappe importanti della storia d’Italia. Importanti novità anche per quanto riguarda Riccardo e Ludovica. Quest’ultima, dopo la decisione del ragazzo di accettare il matrimonio, tornerà a vivere sotto il suo stesso tetto. Il Guarnieri, però, sarà molto triste in quanto nei suoi pensieri continua ad esserci Angela.

Infine, Marta deciderà di lasciare la villa per poter ritornare da suo marito. Le divergenze avute negli ultimi giorni non possono compromettere la loro storia d’amore. Per tale ragione, la donna tornerà a casa da suo marito e i due si lasceranno andare ad un momento di passione.