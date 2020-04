Imbarazzo a I Fatti Vostri, ospite costretto ad andare in bagno. Giancarlo Magalli: “Scappa a tutti…” [FOTO]

Grande imbarazzo a I Fatti Vostri

Momenti di grande imbarazzo a I Fatti Vostri, lo storico programma mattutino di Rai Due. Nella puntata in onda martedì 21 aprile 2021 il conduttore Giancarlo Magalli si è impacciato commettendo una gaffe. In collegamento Skype da Palermo l’uomo bergamasco che è stato curato per Covid-19 in un ospedale del capoluogo siciliano.

Una volta stabilito la connessione, il padrone di casa del format ha scambiato il medico per il paziente ormai guarito dalla malattia. A quel punto il dottore ha chiesto gentilmente a Magalli di collegarsi qualche minuto dopo perché il suo assistito si era recato un attimo in bagno. A quel punto il professionista sorridente ha detto: “Ah ma quella scappa a tutti!”. (Continua dopo la foto)

La battuta di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri

Nella seconda puntata settimanale de I Fatti Vostri, il conduttore Giancarlo Magalli ha affrontato una storia che ha dell’incredibile. Un uomo residente a Bergamo si è infettato da Covid-19, quindi inizialmente è stato ricoverato nell’ospedale della sua città per poi ritrovarsi a Palermo. Le terapie intensive essendo strapiene, si era deciso di trasportare l’uomo in una clinica del capoluogo siciliano.

Il bergamasco che doveva scambiare due chiacchiere col professionista Rai ha disertato l’incontro perché costretto a recarsi alla toilette per i propri bisogni fisici. A quel punto il rivale di Adriana Volpe ha voluto ironizzare facendo la seguente battuta: “Posso parlare con lei, dottore, se non è un bisogno grosso”.

Giancarlo Magalli ironizza col suo ospite

Per fortuna il conduttore Rai è riuscito a dialogare col paziente bergamasco che se l’è vista brutta a causa del Coronavirus. Ma anche in quel momento c’è stato un momento di grande imbarazzo a I Fatti Vostri. Infatti l’uomo ha continuato a dire chi fosse Giancarlo Magalli.

Quest’ultimo, dopo averglielo spiegato più volte si è rivolto verso i suoi autori dicendo: “Ma siamo sicuri che è guarito?”. Nel frattempo, sul web gira voce che l’artista della tv di Stato è stato chiamato a ricoprire un suo vecchio ruolo. Di cosa si tratta?