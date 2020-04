“Abbiamo il sapiente, sa tutto lui…”: L’Eredità, Flavio Insinna brutalmente offeso in pubblico [VIDEO]

Flavio Insinna accusato dal popolo del web

Anche nella serata di mercoledì 22 aprile 2020, la replica del game show L’Eredità è stata anticipata dall’anteprima. In quest’ultima è stato mandato in onda un nuovo video messaggio da parte del conduttore romano Flavio Insinna.

Ovviamente il professionista lo ha realizzato a casa sua e successivamente caricato anche sulla pagina Facebook di Rai Uno. Nella clip ha detto di essere stato un alunno molto diligente, quindi si è rivolto al pubblico dei più piccoli.

Infatti ha voluto spiegare loro l’etimologia della parola ‘proximus’, ovvero approssima. Oltre a spiegare cosa vuol dire, l’artista ha voluto giocare con questo termine facendo tale battuta: “Non ci crederete ma adesso si approssima la prossima puntata de L’Eredità”. Resta il fatto che tale iniziativa non è piaciuta a molti utenti che si sono lamentati sul social network. Un internauta in particolare si è scagliato contro Insinna accusandolo di essere logorroico e presuntuoso, ovvero fa capire che sa tutto lui.

La nuova anteprima di Flavio Insinna

Da oltre una settimana Flavio Insinna realizza dei filmati che puntualmente vengono trasmessi nell’anteprima de L’Eredità. Ad esempio, il giorno precedente l’attore capitolino aveva detto di quanto gli manca il pubblico e spero di tornare presto con le nuove puntate del game show di Rai Uno.

Mentre nella serata di martedì ha voluto giocare con le parole dicendo: “Nel Vangelo “prossimo” indica ogni uomo rispetto all’altro uomo. Non si tratta solo di una vicinanza fisica. “Prossimo” vuol dire essere solidali, accoglienti, vicini, prossimi, a chi soffre”. (Continua dopo il video)

L’Eredità torna a battere Avanti un altro (entrambi in replica)

Anche se molti utenti non lo sopportano per via di quello che è accaduto anni fa ad Affari Tuoi, le repliche de L’Eredità continuano ad ottenere degli ascolti alti. Flavio Insinna quasi ogni sera è tornato a battere il game show concorrente Avanti un altro, anch’esso in replica. Paolo Bonolis e Luca Laurenti ad inizio marzo lo avevano sorpassato ma dopo qualche giorno si è tornati alla situazione di prima: la Rai batte Mediaset.