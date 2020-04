Amadeus fa preoccupare i suoi fan, l’accorato appello: “Almeno prima lo potevo fare…” [FOTO]

Amadeus lavora per il Festival di Sanremo 2021: ci sarà Fiorello?

Chi segue Amadeus sui social network sa perfettamente che il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno ha un profilo Instagram in comune con la moglie Giovanna Civitillo. Nelle ultime ore il professionista siciliano è tornato attivo postando uno scatto molto ironico. Di recente si è molto parlato di lui per via della prossima edizione, la 71esima, del festival di Sanremo.

Anche se manca l’ufficialità, Sebastiani dovrebbe presentarlo in coppia col suo caro amico Rosario Fiorello. E proprio quest’ultimo, attraverso Twitter, ha voluto ironizzare sulla proposta del collega affermando che Amadues è ormai diventato il suo stalker. Lo perseguita di chiamate, facendo finta di sbagliare numero e cambiare anche la voce.

Amadeus appare dietro le sbarre: lo scatto ironico su IG

Ma tornando allo scatto che ha condiviso sull’account Instagram, Amadeus ha fatto intendere ai follower che la vita casalinga inizia a farsi sentire. Infatti il professionista della Rai si è fatto fotografare dietro le sbarre della sua abitazione romana. Ricordiamo che a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, i vertici di Viale Mazzini in accordo con lui hanno sospeso i Soliti Ignoti – Il Ritorno, il game show dell’access prime time di Rai Uno.

Da quasi due mesi il quiz sta andando in onda in replica. In attesa di tornare presto in televisione con gli episodi inediti, Sebastiani ne sta approfittando per iniziare a lavorare per la 71esima edizione del Festival della canzone italiana 2021. (Continua dopo il post)

Il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno nostalgico della vita di prima

Nella foto che lo ritrae dietro le sbarre, il simpatico Amadeus ha scritto il seguente messaggio: “Dal mio camerino… almeno potevo uscire quando volevo…spero di tornarci presto!”. Tuttavia il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno ha usato anche l’hastag #iorestoacasa, invitando i follower che lo seguono di continuare a rispettare le regole.

Il marito di Giovanna Civitillo ha anche ammesso di avere una certa mancanza del lavoro e della libertà di cui tutti godevamo fino a un paio di mesi fa, ovvero prima che in Italia si diffondesse la pandemia da Coronavirus.