Il Paradiso delle signore trama 27 aprile 2020: Gabriella va via con Cosimo, Salvatore sconvolto

Lunedì 27 aprile 2020 andrà in onda l’ultimo episodio del Paradiso delle signore, il numero 135. La programmazione è cambiata all’ultimo momento in quanto tale puntata sarebbe dovuta essere trasmessa venerdì 24 aprile 2020. A causa del discorso del Presidente del Consiglio, che si è tenuto martedì 21 aprile, tutto ciò che era in programma è slittato.

Ad ogni modo, come ben sappiamo, dato che le riprese sono ferme a causa dell’emergenza sanitaria, il finale di stagione non sarà particolarmente esaustivo dato che mancavano ancora alcune riprese. Tuttavia, vediamo quali risvolti ci saranno per adesso.

Brutto colpo di scena al Paradiso delle signore per Salvatore

L’episodio del 27 aprile del Paradiso delle signore sarà incentrato essenzialmente su due argomenti. Il primo riguarderà Salvatore e Gabriella. Il giovane Amato deciderà di fare un ennesimo passo nei confronti della fanciulla scrivendole una lettera d’amore. Tale missiva, però, verrà intercettata dalla madre Agnese, la quale commetterà un gesto estremo. La donna, infatti, contrariata dal possibile ritorno di fiamma tra il figlio e la stilista, deciderà di impossessarsi della lettera.

Questo, dunque, impedirà alla ragazza di poterne leggere il contenuto. Ignara, quindi, del bel gesto compiuto dal suo ex, Gabriella accetterà un invito a uscire con Cosimo. I due, dunque, si allontaneranno a bordo di una vettura e Salvatore osserverà tutta la scena. Il giovane, ovviamente, crederà che la sua amata abbia scelto il suo rivale e pertanto ne sarà devastato.

Spoiler 27 aprile: l’incontro di Marta

Il secondo argomento che verrà trattato nel corso della puntata del 27 aprile del Paradiso delle signore riguarderà Marta e Vittorio. I due parteciperanno ad un evento al circolo dove faranno un incontro inaspettato. La signora Conti, infatti, sempre più vicina all’ipotesi dell’adozione, vedrà una donna in compagnia di una bomba piccola. Questo, ovviamente, le sconquasserà i sentimenti.

Inoltre, Ludovica procederà con il suo piano per riuscire a sposare Riccardo. La Brancia, però, avrà in mente anche un piano per mettere ulteriormente in cattiva luce Angela. Quest’ultima, dal canto suo, sarà sempre più devastata dalla separazione dal Guarnieri, pertanto, deciderà di andare via per attuare il piano “lontano dagli occhi, lontano dal cuore”.