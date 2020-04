“Tua madre era almeno un’attrice, tu il nulla”: Naike Rivelli posizioni hot col fidanzato, è polemica [VIDEO]

Naike Rivelli di nuovo nuda sui social network

Si avvicina il 25 aprile che è la giornata dedicata alla Livberazione dell’Italia. Per questa ragione Naike Rivelli ha voluto condividere un nuovo video sul suo profili Instagram facendo ascoltare Bella Ciao. Il problema è che al brano ha associato una serie di immagini che la mostrano nuda insieme al suo compagno di vita.

Dov’è il nesso? Infatti l’iniziativa social della 45enne non è piaciuta per niente ai follower. Parte di essi si sono complimentati per il lato B che è ancora quello di una ragazzina, ma l’hanno criticata per le parole associati al video e l’ennesima provocazione mostrandosi come mamma l’ha fatta.

Lo sfogo della figlia di Ornella Muti

Nel video in questione Naike Rivelli appare più volte nuda insieme al compagno di vita cui non mostra il volto. I due, insieme a Ornella Muti sono in quarantena nella loro casa di campagna in Piemonte. A corredo della clip, la 45enne ha scritto che il nostro Governo non sa quello che fa.

Due mesi di fermo in Italia, per tutti tranne le banche. “Tutte le nostre rate continuano come se fossimo tutti a lavoro. Leasing, , finanziamenti, affitti, mutui, rate scuole, bollette, tasse, spese generali.. siamo fermi , immobili mentre le banche come sanguisughe ci prosciugano quel poco che ci è rimasto”, ha ribadito la modella. (Continua dopo il post)

L’appello di Naike Rivelli su IG

In conclusione Naike Rivelli ha lanciato un appello a tutti gli italiani, dando un appuntamento ben preciso. Attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, la figlia di Ornella Muti ha scritto che trova scioccante che il nostro popolo stia zitto e si affida a persone che davvero non sanno quello che fanno.

“Feltri in politica? Ma dai ma stiamo scherzando? Dobbiamo restare a casa? Va bene! #iorestoacasa Ma non restiamo in silenzio. Il 25 aprile da tutti i balconi “Bella Ciao 👋🏻!” Governo! Più forte che mai!”, ha concluso la 45enne che continua ha lanciare delle provocazioni mettendosi senza nulla addosso.